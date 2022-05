La oss ikke ta friheten vår for gitt

Det betyr at kommunen står uten leger på to av tre fastlegelister

Denne 17. mai-feiringen blir mer betydningsfull enn på lenge. For første gang på mange år får vi barnetog, korps og sang i gatene igjen. Vi kan møtes og feire med alle vi vil. Men mens vi feirer demokrati og frihet her hjemme, er de samme rettighetene under press i land nær oss.

Idet Norge åpnet opp igjen etter pandemien og vi fikk friheten tilbake, ble det krig i Europa. Ukraina ble invadert av Putins Russland, og gode liv og vanlige hverdager ble snudd til mareritt. Millioner er på flukt. Tusenvis av sivile er drept. Blodbadet vi ser på kontinentet vårt er knapt mulig å fatte – og for få måneder siden framsto det helt usannsynlig for de fleste av oss. Krigen i Ukraina er kanskje den viktigste frihetskampen i Europa i vår tid. Men det finnes flere andre som vi heller ikke må glemme.

Årets 17. mai feirer vi den norske grunnloven. Friheten og rettighetene vi har tilkjempet oss og nekter å gi slipp på. Men jeg håper at flere også vil bruke dagen til å stå opp for andres frihet. For ukrainernes rett til liv. For russernes ytringsfrihet. For polakkenes og amerikanernes rett til respekt for privatliv og familieliv – også dem som søker abort. Mot usaklig forskjellsbehandling, som det heter i Grunnloven – for eksempel av skeive i Ungarn.

Venstre vil kjempe for menneskerettighetene internasjonalt og gjøre det vi kan for at flere skal kunne leve livet sitt i frihet. Vi mener det trengs mer europeisk samarbeid, ikke mindre. Derfor har vi foreslått å utrede fordeler og ulemper ved EU-medlemskap.

Vi må fortsette å stå opp for friheten. 17. mai er et godt tidspunkt for å minne hverandre på hva som er viktig. At vi hver vår tar fram flagg og festdrakter er en måte å hegne om kampene som allerede er vunnet. Men vi kan ikke ta dem for gitt. Ikke for oss, ikke for andre. Gratulerer med dagen!

