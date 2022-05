Matematikk eller pedagogikk i trondheimsskolen?

Det betyr at kommunen står uten leger på to av tre fastlegelister

Saken oppdateres.

Finansieringen av trondheimsskolene har de siste dager skapt stort engasjement i Adresseavisens reportasjer og debattsider. Den 11. februar publiserte jeg og ni av mine kolleger et leserinnlegg som omhandler de samme dilemmaene som rektor Cato Høve belyste i artikkelen.

Skal vi velge å oppfylle enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp som er lovpålagt, med mulig utfall merforbruk?

Skal vi tilpasse tilbudet til barnet ut fra budsjett, med den konsekvens at enkeltvedtaket ikke oppfylles?

Hvem har det juridiske ansvaret om enkeltvedtaket ikke oppfylles?

I etterkant av leserinnlegget kan vi nå lese at politikerne har bevilget 15 «friske» millioner til spesialpedagogikk i barnehagene. Jeg og mine kollegaer kan klappe oss på skulderen og si «godt jobba!». Eller kan vi det? Barnehagelovens paragraf 31 sier: «Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage».

- Det ryster meg at Trondheims-politikerne ikke har skjønt dette før - Det er positivt at politikere i posisjon erkjenner virkelighetsbeskrivelsen til rektor Cato Høve, men det ryster meg at de ikke har skjønt det før.

Ekstra midler til spesialpedagogisk arbeid i barnehagen tildeles ikke ut fra den enkelte barnehages ønsker eller behov for mer midler, men på bakgrunn av en sakkyndig vurdering. I dag innvilges denne hjelpen kun når det foreligger en sakkyndig vurdering fra en ekstern instans, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).



Arbeidsløypa for å få en sakkyndig vurdering, begynner med at barnehagen iverksetter en rekke tiltak innenfor det ordinære tilbudet for barn som strever. Barnehagen skal gi alle barna et likeverdig tilbud.

Det utarbeides en pedagogisk rapport med tiltakene som er forsøkt og effekten av dem. I samarbeid med foresatte meldes det til PPT at det må vurderes behov for ekstra hjelp og støtte. En eller flere rådgivere fra PPT kommer i barnehagen og observerer barnet. Det utarbeides så en sakkyndig vurdering med en anbefaling om ekstra støtte eller at det ikke er behov for dette.

Full krangel etter avisoppslag: - Jeg fikk bakoversveis Rita Ottervik måtte tåle hard kritikk etter de siste dagenes saker om trondheimsskolen. Både Venstre og Høyre mener ordføreren ikke tar ansvar og later som hun ikke kjenner problemene.

Denne arbeidsløypa sikrer en individuell vurdering av det enkelte barns behov, og dermed følger man også den lovpålagte retten hvert enkelt barn har. Dette gjør budsjettarbeidet vanskelig da man aldri vet hvor mange barn dette vil gjelde når budsjettet utarbeides, noe som har vært særdeles synlig i kommunens siste budsjetter.



Budsjettrammen for spesialpedagogikk i barnehagen er i 2022 på 106,9 millioner, mens det reelle forbruket i 2021 var 146 millioner. Arbeidsgruppen for ny «spesialpedagogisk modell barnehage» har blitt informert om at man fra og med 01.01.23 skal fordele ressursene i klynger av barnehager ut fra de budsjettrammene politikerne har vedtatt. Det skal være snakk om en reduksjon på ca. 25–30 prosent sammenliknet med det faktiske forbruket i fjor. Med andre ord låser man budsjettrammen på et nivå man vet er for lavt for å oppnå et kommunebudsjett i balanse.

Krever gjennomgang etter rektorens regnestykke: - Vi kan ikke drive med lovbrudd Sverresborg-rektor Cato Høves regnestykke, som viser opp mot 20 prosent underfinansiering og daglige lovbrudd i trondheimsskolen, ryster politikerne. Nå krever de gjennomgang.

I denne sammenhengen blir 15 millioner redusert til 0 «friske» midler. Og det reiser seg noen nye spørsmål:

Er politisk ledelse komfortable med at matematikk eller statistikk er godt nok til å innfri individuelle lovpålagte behov?

Er politisk ledelse kjent med konsekvensene ny spesialpedagogisk modell kan medføre for enkeltbarn?

Blir barns rett til spesialpedagogisk hjelp innfridd etter omorganiseringen?

Intensjonen med omorganiseringen av den spesialpedagogiske hjelpen i barnehagen er hente fra oppvekststrategien «Stein, saks, papir». Ressursene skal utnyttes på en bedre måte slik at fagfolk skal komme nærmest mulig barna. Når vi nå ser konturene av den nye modellen, kan det virke som det hele handler om å få budsjettet i balanse, og man kan lure på om det er finansdirektøren eller oppvekstdirektøren som er faglig ansvarlig for omorganiseringen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !