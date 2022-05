Tvangskastrér bunadstrollet!

– Vi skulle vise til omverden at det var et feiltrinn

Det betyr at kommunen står uten leger på to av tre fastlegelister

Saken oppdateres.

Det var en gang…Bunad, nasjonaldrakt, folkedrakt, festdrakt, fantastistakk, 17. mai-kjole, festkjole og festbukse. Kjært barn hadde mange navn. Men i år må du for guds skyld ikke surre sammen begrepene. Da risikerer den digitale innboksen din å bli overflødd med emoji-turds, og du fotfølges i kommentarfeltene av bunadstrollet med sin standhaftige hær resten av måneden.

Ikke kan du bruke den grisedyre og nostalgiske sølja du arva av oldemora di, for den hører til «feil bunad».

Ikke kan du sy deg en lyseblå skjorte som passer øyefargen din perfekt, fordi det «bryter med tradisjoner» og bunaden din er ikke lenger «ren».



Det groveste lovbruddet skulle vise seg da østrogenfylte mennesker våget å stikke beina nedi et par bunadsbukser. Da NRK den 30. april skrev en sak om ikke-binære Tiril Skår som stolt poserte i sin nye, kjønnsnøytrale bunad, la ikke bunadstrollet akkurat hosebånd på seg i kommentarfeltet. Ved første øyekast så det ut som man hadde forvillet seg inn på Putins territorium.



Jeg lurer på hvordan Tiril kjenner det på innsida nå. Er det ingen flere som lurer? Bunadstrollet gjør stadig halvhjertede forsøk på å avvæpne seg og renvaske sitt rufsete ry ved å poengtere at det er «helt ok» å designe sin egen bunad, så lenge jentene stiller i skjørt og gutta i bukse, da. Men, du må for i svarte ikke bruke feil benevnelse! Bunad handler om tradisjoner, nemlig.

Har det ikke vært tradisjon i minst hundre år, skal begrepet «bunad» brukes med like stor omhu som navnet Voldemort benyttes av den gjennomsnittlige trollmann. Nevner du ordet i feil kontekst, er det bare magi som kan redde deg. Da surner bløtkaka til 17. mai, du blir blakk og hjemsøkt resten av livet av en ugle som heter Hedwicked.

Det er Norsk institutt for bunad og folkedrakt på Fagernes som har definert hvilke kriterier som ligger til grunn for å kunne kalle en bunad for en bunad. Instituttet kan skilte med hele fem underkategorier (!) Her kan man unektelig trekke paralleller til Navs elleville, byråkratiske kategoriserings-slaveri. Bunadstrollet er budbringeren.

Er det bunadstrollet eller vi som snubler i definisjonene? En bunad er basert på årelange tradisjoner, gjentar bunadstrollet utrettelig. Og ja, tradisjoner er stas, det. Men, hva er det som skal til for at en tradisjon faktisk blir en tradisjon? Tradisjon defineres som «verdier eller kulturemner som et samfunn, et folk eller lignende har tatt i arv fra tidligere slekter, og som regnes som en del av dets felles kulturelle arv», sier det Store norske leksikon. Begrepet kan også brukes om en historisk linje.

Vel, visste du at de rosemalte snirkleriene på eskene til bunadssølvet ditt springer ut fra gullalderen i norsk treskjærerkunst på 17-1800-tallet? De norske treskjærerne har igjen hentet inspirasjon lenger sør i Europa, fra romerne som brukte blader fra middelhavsplanten Akantus til ornamentikk. Og fra romerne trekker vi linjer bakover til grekerne, som dekorerte de samme type motiver på vasene sine. Rimelig fremmed buskvekst, den der Akantusen – progressiv kunst!

Og har du forresten tenkt over at bunadskautet som omsvøper bollekinnene til den lille festkledde jenta, brukes i flere kulturer verden rundt? For et skaut er faktisk bare et skaut, akkurat slik en spade er en spade, svarte min muslimske venninne meg den gangen jeg spurte henne hvordan jeg stavet ordet «hijab». Men bunaden skal representere det norske, minner bunadstrollet meg stadig på.

Hæ? Skal EU ta bunaden vår også nå? EU truer den norske bunaden, skal vi tro NRK, Nationen, Adresseavisen og Trønder-Avisa. Men hvor sant er det egentlig?

Vel, trollet, selv om de norske folkedraktene – som ble brukt til både hverdags og fest – er utgangspunktet for det vi i dag kaller bunad, så var ikke de basert utelukkende på lokale tradisjoner. Visste du at de aller første bunadene noen ganger var sydd i eksklusiv brokade fra det store utland? Med intrikate mønstre og eksotiske farger? Noe så ukristelig unorsk!

Akkurat som utviklingen av bunaden er knyttet til nasjonalromantikken for mange år siden, er dagens utvikling av bunaden et viktig barometer i samtidspolitikken. Vi lever i en tid hvor kampen for retten til privatliv, egenverdi og kjønnsidentitet står sterkt, og det jobbes kontinuerlig for å anerkjenne et tredje juridisk kjønn. Så hvorfor får likevel ikke Tiril lov til å ta på seg de klærne hun vil, mens jeg som har en standard Lofotbunad, går fri?

Og har ennå ikke krigene i Europa – som av i år ikke lenger er geografisk virkelighetsfjerne, lært oss å omfavne den kulturelle smeltedigelen? Når sluttet vi å favne om menneskene? Pålitelige kilder råder oss også til å favne om vår Moder jord, fortere enn svint. Ingrid Bergtun, Ingrid Vik Lysne, Jenny Skavlan og Mari Nordén driver syfellesskapet Fæbric som prøver nettopp på dette; å inspirere nordmenn til å sy enkle plagg av gjenbrukstekstiler.

For noen dager siden kalte Fæbric inn til et heidundrende festdrakt-party i Frognerparken. Et hav av fargerike mennesker dukket opp i unike festdrakter. Her var det mange som hadde tørket støv av bestemors gamle gardiner og duker, eller dratt på loppis for å finne noe egenartet. På denne måten er det mulig å lage seg en bunad uavhengig av økonomisk, sosial og/eller religiøs status. – Det handler om å tilgjengeliggjøre et festplagg som ikke er tilgjengelig for alle, sa Jenny Skavlan.

Til syvende og sist, hvem bryr seg hva vi kaller for «bunad», eller hvordan naboen ser ut? Om du bruker joggesko til stakken din – vel – da har du i verste fall dårlig stil. (Og unngår gnagsår, da.) Smaken er som kjent som baken: Fyrig under ullstakken. La oss omfavne mangfoldet og feire friheten, sammen! Med is, pølser, vårruller og alle typer skaut.

Gå i tog for samfunnet som for lengst har kategorisert tvangskastrering som fordums prakk. Begrepet duger ikke til annet enn en halv-punchy artikkel-overskrift som forhåpentligvis rusker lett i skylappene til bunadstrollet. Hurra for Nasjonaldagen, og hurra for mangfold! Gratulerer med dagen, Norge.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !