Dette er et av innkluderingens paradokser

Dokumentarserien «Gåten Agnes» på NRK har rystet mange i Norge, og fredag 13. mai var jeg på «lufta» på NRK P1 med Viggo Valle for å snakke om å være døv i Norge i dag. Da jeg fikk forespørsel fra NRK om å stille til radiointervju, bad jeg om at radiosendingen ble tilgjengelig også for døve og hørselshemmede gjennom videoopptak eller en nettreportasje.

Til det svarte NRK at det nok skulle bli ordnet. Jeg tok så ansvar for å bestille tolk til dette radiointervjuet. Jeg bruker av min tid for å sørge for at kommunikasjonen skal flyte mellom norsk og norsk tegnspråk. Enden på visa ble, ikke overraskende, at NRK ikke klarte å ordne verken opptak eller nettreportasje fra radiointervjuet. Jeg som er døv, stilte altså til et radiointervju om et tema som berører alle døve, uten at det jeg sa er tilgjengelig for døve. Dette er ett av inkluderingens paradokser.

Så lurer jeg på hvorfor det til stadighet snakkes om at barn og unge skal inkluderes i barnehage og skole når voksne ikke klarer å inkludere. Eller, som i dette tilfellet, når statskanalen NRK ikke klarer å gjøre det. Jeg tok faktisk med mitt eget videokamera til radiostudioet og ordnet videoopptak av oss da intervjuet pågikk, slik at dette kan komme ut til døve og hørselshemmede.

En som hører, kan gå inn på NRK radio og høre opptak av intervjuet i reprise, men det kan ikke jeg. Jeg har i utgangspunktet ikke tilgang til hva jeg selv sa i intervjuet. Atter et inkluderingsparadoks. Jeg har venner og bekjente som jobber i ulike seksjoner i NRK, og videoopptaket som jeg tok ansvar for å ordne med, er nå sendt til rette instans, som legger dette ut i sine kanaler. Et annet poeng her er også at døve får dette intervjuet tilgjengelig senere, ikke samtidig. Det er ikke likeverdig tilgjengelighet.

Resten av dagen gikk til lobbyvirksomhet; til å sende min videofil til de riktige personene i NRK og skrive dette innlegget for å poengtere inkluderingens paradoks. Mine arbeidsgivere NTNU og OsloMet har tapt min arbeidstid denne arbeidsdagen fordi jeg sørger for inkludering av døve og hørselshemmede i media.

Det er en enkel sak for mediene å ta videoopptak og publisere på nett. De som gjør dette får lønn for det, i motsetning til meg. Ikke er jeg teknisk flink med videokamera og videoopptak, det er utenfor mitt kompetanseområde. Staten Norge, som eier statskanalen NRK vil at alle skal inkluderes. Hvem har ansvaret for inkludering i media, og derigjennom samfunnsdeltakelse?

Er det P1, tilretteleggingsavdelingen i NRK, NRK tegnspråk, eller NRK Tyholt som skal sørge for at akkurat dette radiointervjuet med meg og temaet «å være døv i Norge i dag» blir tilgjengelig? Inkluderingsansvaret pulveriseres, og individet selv tar ansvar for inkluderingen. Akkurat som forskningen viser, og som jeg selv erfarer hver dag – det er vi døve og hørselshemmede som må sørge for inkludering av oss selv i det daglige.

Og jobben med å inkludere seg selv, den starter det døve/hørselshemmede barnet med allerede i barnehagen. Dagen min på radio har atter en gang vist at individets inkluderingsjobb er livsvarig, hvis ikke staten Norge og offentlige instanser faktisk tar sitt ansvar på alvor og gjør inkludering, tilrettelegging og tilgjengelighet til en ryggmargsrefleks.

