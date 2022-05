Fjeld-Ljom bør bli nasjonalt pressemuseum

Mandag banket han inn et nydelig mål. 17. mai har han fått et ærefullt oppdrag

Det betyr at kommunen står uten leger på to av tre fastlegelister

Saken oppdateres.

Røros har en rik avishistorie. Tidlig på 1900-tallet hadde Bergstaden tre aviser med regelmessige utgivelser, og to av disse består den dag i dag: Arbeidets Rett og Fjell-Ljom. Avishuset der sistnevnte ble produsert fra 1891 til 1975, ble museum i 1986. Huset med autentisk inventar er unikt også i europeisk sammenheng, og bør bli utgangspunkt for det som Norge mangler, et nasjonalt pressemuseum.

Jeg unner alle å oppleve dette. Dessverre er det ikke mulig Det plager meg, men vi som tar påskeferie på hytta, må kanskje dra stigen opp etter oss.

Pressemuseet Fjeld-Ljom eies av Rørosmuseet, men det er Venneforeningen som står for drift og vedlikehold av det gamle trykkeriutstyret. Alt arbeide skjer på frivillig basis, og hver høst utgis ei ny avis produsert på gammelmåten og trykket på pressa fra 1946.

Den internasjonale organisasjonen Association of Printing Museums (AEPM), hvor Fjeld-Ljoms venneforening også er medlem, hadde nylig sitt første fysiske møte etter pandemien i Malesherbes, sør for Paris. Møtet ble holdt i AMI, et stort og flott museum, med en stor samling av maskiner og utstyr fra tida da blyet var rådende i nesten all trykkerivirksomhet. AMI har i likhet med flertallet av museene som er organisert gjennom AEPM tilhold i moderne lokaler, der gjenstandene som stilles ut er løsrevet fra sitt opprinnelige miljø. I Fjeld-Ljom er det originale miljøet bevart.

Lanserer ny Falkberget-bibliografi – Dette er den største satsingen noensinne for Fjellheimen Forlag, og da måtte det handle om Johan Falkberget.

Hva er det som gjør det avishuset i Stigersveien på Røros så unikt? Pressemuseet Fjeld-Ljom er et komplett pressemuseum, som kan vise fram hele avisproduksjonen – fra journalist og redaktør, til ferdig trykk – i de opprinnelige lokalene, med det originale utstyret der hvor det sto i ordinær produksjon.

Olaf O. Berg kjøpte huset i 1891, fem år etter at han startet Fjeld-Ljom. Til å begynne med var avisutgivelsen og trykking samlet i første etasje, men alt rundt 1920 fikk huset den bruksform som det har den dag i dag. Settemaskin, trykkpresse og ombrekkerbord i første etasje, redaksjon og ekspedisjon i andre etasje. Slik ble huset brukt til produksjon av tre ukentlige utgaver av Fjell-Ljom fram til 1975, bare med et par års avbrekk under krigen da avisa ble stanset.

Kulturrådet bevilget i år penger til Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner, slik at vi kan etablere «Det komplette førdigitale avishus», som ikke bare viser trykk, men også hvordan innholdet kom til, med mørkerom for framkalling av film og kopiering av bilder. Også dette skjer i det originale miljøet.

Fjeld-Ljom er representant for et av de utallige avishus som fantes i Norge gjennom store deler av 1900-tallet. Dette var virksomheter som holdt til i små og ofte kummerlige lokaler, men med en komplett produksjonslinje, fra skrivende medarbeider til trykk.

Fjell-Ljom i skuddlinjen RØROS: Lokalavisen Fjell-Ljom har havnet midt i skuddlinjen i krigen som utkjempes mellom Arbeidets Rett og Østlendingen om annonsemarkedet i Nord-Østerdal. Begge parter har forsøkt å skaffe seg kontroll over Fjell-Ljom før generalforsamlingen i kveld.

Tilfeldigheter gjorde at Fjeld-Ljom som eneste avishus på Røros ble reddet unna sanering da nye tider kom, med nye teknikker og andre krav til et avishus. Ildsjeler lokalt og i pressemiljøet sentralt sørget for at Fjeld-Ljom i 1986 ble museum. Huset er nå en av de mange antikvariske bygninger som Rørosmuseet eier og har ansvar for, mens Venneforeningen i forståelse med huseier sørger for å holde maskiner ved like, og årlig trykker ei museumsavis.

Gjennom å ta vare på Fjeld-Ljom som et operativt avishus, der de gamle maskinene fortsatt kan brukes til å lage avis, sikres et kulturminne som vil være gjenkjennelig over hele landet – blant de som er så gamle at de husker avisenes betydning før internett var et ord i språket vårt. Gjennom åpent hus og opplegg for skoleklasser kan de yngre generasjoner også gis innblikk i kulturarven.

Som leder for Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner mener jeg at det på lengre sikt må være et nasjonalt anliggende å sikre Fjeld-Ljom som et levende museum for framtida. Museets virksomhet, med operative maskiner, beror i dag fullt og helt på frivillig dugnadsinnsats, uten støtte verken fra offentlige budsjetter eller Museene i Sør-Trøndelag (MiST) til Venneforeningens ordinære drift og arbeide.

I vide kretser blir vi allerede oppfattet som et nasjonalt museum, noe som vises gjennom stadige henvendelser og tilbud om å overta avisutstyr som tidligere eiere ikke ser seg råd eller anledning til å sikre for ettertida. Et nasjonalt pressemuseum vil selvsagt ha oppgaver ut over dette, og vil trenge andre lokaler i tillegg til avishuset. Et minimum av lønnet stab vil også være nødvendig for å sikre kontinuitet i arbeidet med bevaring av et levende kulturminne som Fjeld-Ljom.

Alt dette må utredes nærmere, og veien til faste bevilgninger over statsbudsjettet er sikkert lang, men jeg håper flere også lokalt i Trøndelag evner å se verdien av å fremme et forslag om et nasjonalt pressemuseum med Fjeld-Ljom som naturlig sentrum. Det skader heller ikke denne saken at Fjeld-Ljom var Johan Falkbergets avis.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe