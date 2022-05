Nyhavna - en spennende mulighet

– Vi skulle vise til omverdenen at det var et feiltrinn

En utbygging av Nyhavna er spennende, og på torsdag skal en kvalitetsplan for området debatteres i bystyret. Planen skisserer hvordan Trondheim skal en helt ny bydel med miljøvennlig næring, boliger, kulturaktiviteter og offentlige tjenester. En bydel der du kan bo, jobbe og bruke fritiden din, men Nyhavna skal også være et sted for hele byen. I de senere årene har det i tillegg til industribedrifter dukket opp kulturgrupper og gründerbedrifter, som har bidratt til et imponerende mangfold. Det er viktig at Nyhavna også i framtida har rom for slike grupper.

Sentralt på Nyhavna ligger Dora (1) med sitt store volum og med tykke betongvegger som freder seg selv. Dora-bygningene er helt unike, og de forteller en viktig del av Trondheims historie. I dag benyttes Dora 1 til arkiv og lager, men en så stor bygning sentralt i Trondheims nye sentrum bør utnyttes bedre. Dora kan være godt egnet som museumsbygning – bymuseum og teknisk museum, vitensenter, kulturlokaler. På taket har det vært foreslått park og restaurant. For å få en bærekraftig utvikling, så blir gjenbruk stadig viktigere. I tillegg til Dora 1 og 2 så bør de andre gamle bygningene vurderes med henblikk på gjenbruk.

Ladeområdet vokser fort, og på sikt vil det bli bygget boliger for 15 000 mennesker. Etter utbygging av Reina og Jarlheimssletta så vil det bli en kontinuerlig ny by fra Nyhavna til Leangen. Dette vil legge et betydelig press på friarealene og biomangfolds områdene nord på Ladehalvøya. Ladalen er planlagt uten de store attraksjonene og Nyhavna bør gi folk i dette området et kulturtilbud, restauranter og gjerne en badeplass.

Uro for at vi får en striglet bydel for de med velfylt lommebok Måten boliger og nabolag er utformet på er ikke bare viktige for oss som enkeltmennesker. De er avgjørende for at vi i fellesskap kan løse sentrale utfordringer som samfunnet står overfor.

Vi bør også ha boliger på Nyhavna, og vi bør gi et tilbud til familier, unge og eldre med ulik økonomi. Vi kan ikke som i Oslo bygge la eiendomsinvestorer presse opp prisene ved salg av sekundær leiligheter. Vi bør derfor tenke på en borettslagsmodell for utbyggingen hvor framleie er ulovlig

Vi bør utvikle Nyhavna over tid, men vi trenger en overordnet plan. Vi står ovenfor en rask teknisk utvikling, spesielt innen transport og miljø, og derfor må planen være fleksibel. Men allerede fra starten bør målet være en bydel uten utslipp av klimagasser, hvor varmepumper med sjøvann, solceller på takene og energi termos i fjellet på Ladehammeren skal stå for en stabil og sikker energiforsyning.

