Alle skal med, bare ikke barn med særskilte behov

Saken oppdateres.

Er det en ting jeg alltid har vært stolt av, så har det vært å vokse opp i Norge, hvor vi siden etterkrigstiden har satt velferd i fokus. Dessverre har min tro på velferdsstaten forsvunnet siden jeg ble pappa for andre gang for 15 år siden.

Debatten som har rast i Adresseavisen de siste dagene, gjør at jeg nå endelig kan gi utløp for min frustrasjon. Jeg og min kone har vært så velsignet at vi har fått to fantastiske barn. De er spesielle på hver sin måte. Vår sønn har alltid gjort det bra på skolen og han er snart er på vei ut i arbeidslivet, vår datter som dessverre har fått store helseutfordringer, har fått opplevd hvordan velferdsstaten fungerer når du ikke tilhører normalen eller et pakkeforløp innenfor helsesektoren.

Jeg setter det på spissen nå, for jeg er forbannet og oppriktig lei meg. Det håpløse er at vi opplever at alle de som skal hjelpe oss, gjør så godt de kan. Barnelegen, overlegen på sykehuset, kontaktlærer, avdelingsleder på trinnet og rektor. Problemet er rammene de alle jobber under.

Vi flyttet fra en del av byen til en annen da vår datter gikk på barneskolen. Fra å gå på en skole der vår datter ikke ble tatt på alvor, til å komme på en ny skole, gjorde ubeskrivelig godt. Jeg tror ikke jeg kan berømme vår nye barneskole nok, fantastiske lærere, spesialpedagoger, og vår datter tok syvmilssteg, om ikke hver dag, så hver måned.

Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen var skummel for vår datter og for oss som foreldre. Og vi er ressurssterke foreldre, og vi var i kontakt med skole og PPT-tjenesten tidlig. Vi ville at alt skulle være klart til oppstart, og løftene om at dette skulle gå bra, kom i alle våre møter med de offentlige instansene. Dessverre traff korona landet vårt i slutten av vår datters syvende skoleår. Da fikk vi se konsekvensene av å ha en skole som allerede før koronaen var på sparebluss, og en PPT-tjeneste som vi tidligere hadde et svært godt inntrykk av, gikk i fullstendig oppløsning for oss.

- Det ryster meg at Trondheims-politikerne ikke har skjønt dette før - Det er positivt at politikere i posisjon erkjenner virkelighetsbeskrivelsen til rektor Cato Høve, men det ryster meg at de ikke har skjønt det før.

Alt som kunne gå galt, tror jeg gikk galt. Hun fikk aldri den skolehverdagen som hun hadde behov for, eller fortjente. For all del, alle skal med, bare ikke barna med særskilte behov. En av de tingene som frustrerte meg mest med møte med skole, helse, ja generelt velferdsstaten. Det var at menneskene jeg møtte, forsto vår frustrasjon, og de ønsket å gi oss så mye mer enn det vi fikk. Problemet er og har alltid vært rammene de jobber under. Uansett hvordan vi snur og vender på ting, så er det våre politikere som bestemmer rammene. Det er også vi som velger våre politikere.

Jeg gremmes over reaksjonene til Rita & co. i denne pågående debatten i Adresseavisen. Har du først gjort dårlige vurderinger, så må du stå for det! Ta i det minste ansvar og si at dere kunne gjort bedre, valgt annerledes. Jeg forstår at det ikke er lett å være politiker, men om dere ikke forstår at det nå er snakk om de svakeste barna, og at disse må prioriteres, så synes jeg dere bør finne noe annet å drive med enn politikk. Hvis vi skal forhindre utenforskap og gi barna våre verdige liv, så starter dette i barnehage og skole. Det må gis mer ressurser.

Jeg må ærlig innrømme at for tiden er min største bekymring hva de siste årenes manglende tilbud fra skolen vil gjøre for vår datter, at dette vil ha store negative konsekvenser, det er jeg ikke tvil om. Og dersom det stemmer, så kan jeg love at vi skal sørge for at det manglende tilbudet kommunen har gitt, vil gi kommunen økonomiske konsekvenser på sikt. Konkretisere litt mer hva du mener med dette?

Derfor håper jeg nå at andre foreldre skal få slippe å gå igjennom det samme som vi har gjort. Rita, ta ansvar, øk rammene for skolene i Trondheim!

(Vi kjenner identiteten til forfatteren)

