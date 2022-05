Barnetoget er ikke for alle

Sendte to brev som manglet to kroner i frimerke, fikk 150 kroner i straffegebyr

«Vi er en nasjon vi med, vi små en alen lange», er første del av Wergelands kjente barnesang. 17. mai er en hyllest til alle barn og unge, morgendagens arvtagere av nasjonen vi alle er stolt av. Barnetoget er derfor, kan hende, viktigere enn borgertoget. Vi er oppvokst med at det på nasjonalt tv ruller skole for skole over skjermen, med barn som går. Rulle derimot, er det få som gjør. Barn med ulike funksjonsnedsettelser deltar ikke på festen på lik linje med andre.

Adresseavisen har lagt ut en livestream fra årets barnetog, og i løpet av den én time og førti minutters sendinga skal en lete lenge før en finner barn i rullestol. Jeg er selv stolt pappa til tre, hvor vi for å få til barnetog for de to yngste, så oss nødt til å ha guttungen med store behov i barneboligen.



Han er ikke alene, mange barn og unge deltar ikke i folkefesten. Fordi barnetoget ikke er tilrettelagt for å rulle. Fordi festen ikke er laget for sånne som dem. Fordi foreldre ønsker å være foreldre og ikke assistenter. Fordi kommunen ikke innvilger assistanse i form av helse- og omsorgstjenester for å gå i barnetoget. Fordi barna passer ikke inn.

Vi feirer 17. mai fordi vi er en nasjon som er stolt, som skal gi like muligheter til alle. Fordi vi har en moderne grunnlov. Men vi er også en nasjon som ikke har inkorporert FNs menneskeretter for funksjonshemmede i egen lovgivning. Årets festbegivenhet har derfor også en bismak vi må tørre å smake på: Gir vi alle like muligheter? Sikrer vi at alle kan delta? Hva skal til for å tilrettelegge slik at alle barn kan være med på festen? Når alle er med. vinner vi alle.

