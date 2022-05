Adresseavisen og juks med medlemmer

Jeg tror helt sikkert at vinter og blankis er lagt bak oss for denne gang

Her er det muligheter for stuping og dødsing for de aller tøffeste

Det er skuffende når Adresseavisen på selveste 17. mai skriver at Trondhjems Turistforening (TT) er den største synderen i Trøndelag om medlemstall i AUF. TT søkte kulturtilskudd fra fylkeskommunen basert på antall medlemmer fra 0 til 26 år. Retningslinjene fra fylkeskommunen sier at ordningen gjelder for barn og ungdom fra 0–26 år. De har tolket det som 0 til og med 26 år, og har derfor tatt med 26-åringene i sine tall.

Revisjonen påpekte at dette var feil: O – 26 år betyr 0 til og med 25 år. I 2020 utgjorde dette at 326 medlemmer for mye ble rapportert inn, av 5688 barne- og ungdomsmedlemmer totalt. Formuleringen 0–26 år er mulig å tolke til å gjelde også det året man fyller 26 år, særlig når de og mange andre ungdomsorganisasjoner har det som grense.

Revisjonen påpeker også og at TT har tatt med gavemedlemskap, noe revisjonen har tolket som ikke-aktive medlemmer. Det er jo ganske vanlig at noen gir medlemskap i gave. TT beklager at de har feiltolket retningslinjene, og er glade for at revisjonen avdekket det slik at de får endret rapporteringsrutinene og tilbakebetalt de ca. 40 000 kronene de har fått utbetalt for mye i de tre årene ordningen har virket.

Nok en gang vil jeg beklage at Adresseavisen fremstiller Trondhjems Turistforening som den største synderen i Trøndelag. Det er nok flere som kan misforstå slike uklare regler og Trøndelag fylkeskommune må være klarere i sine formuleringer.

