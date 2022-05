Jeg tror helt sikkert at vinter og blankis er lagt bak oss for denne gang

Sendte to brev som manglet to kroner i frimerke, fikk 150 kroner i straffegebyr

Jeg tror helt sikkert at vinter og blankis er lagt bak oss for denne gang

Her er det muligheter for stuping og dødsing for de aller tøffeste

Saken oppdateres.

På et kaffebord på Sponhuset ligger det til fri lesning et kompendium av boka «Ladestiens hemmeligheter». Der kan en i kapittel ti «En utmerket fjord te`å bad i» finne beskrivelse og kart over 17 badeplasser langs Ladestien fra Korsvika i vest til Væresstranda i øst. Det er med andre ord en offentlig og kommunalt opparbeidet badeplass for hver 800 meter, og midt i dette mylder av badeplasser ligger Grilstad Marina.

Badeplass på Grilstad er planlagt, men på grunn av sendrektighet fra utbygger er denne ennå ikke ferdigstilt. I ventetiden tar folk seg til rette og bader i kanalen som er regulert for båttrafikk. Dette skaper problemer for båteiere og beboere, samtidig som dette kan føre til livsfare for de som bader.

Trygve Lundemo har fra sitt høye tårn som fast kommentator i Adressa forsterket konflikten ved å forsvare badeaktiviteten med at kanalen er en del av friområdet, og at ungdommen blir fratatt sin rett til livsutfoldelse. Nei, friområdet omfatter ikke kanalen. Den er regulert for båttrafikk. Noe det oppsatte gjerdet gir klart uttrykk for. Dersom ungdommen trenger mer enn det regulerte grøntområdet på Grilstad til sin livsutfoldelse, har de 17 badeplasser i nærområdet til sin rådighet.

Bystyrerepresentant Erling Moe er heller ikke beskjeden i sin populisme når han støtter selvtekten og argumenterer mot en reguleringsplan han selv har vært med på å vedta. Hans argumentasjon er som tatt fra teksten «Slipp fangarna fri, det er vår!»

En god løsning for å imøtekomme ladeungdommens behov for bade- og stupemuligheter, må være at Trondheim kommune oppgraderer badeplassene i Korsvika, Djupvika og Væresstranda med badeflåte med stupetårn. Samtidig som utbygger får fortgang i å ferdigstille Grilstad badeplass.

I sommer er 17 badeplasser av variabel kvalitet til rådighet for livsutfoldelse på Lade, og fra Kjerringberget og Østmarkneset er det muligheter for stuping og dødsing for de aller tøffeste. Å omgjøre reguleringa for båtfolket på Grilstad, eller at beboere som vil ha ro, skal flytte fra sin bolig på Grilstad, er ingen løsning. Bystyret må nå ta grep slik at konflikten opphører.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !