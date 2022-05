Hallo, miljøkamerater i kommunen

- Feil at politikere skal meske seg med skattebetalernes penger

Vil bare minne dere på at det finnes en del kilometer med gang- og sykkelveier på Tiller og omegn. Disse er fortsatt full av strøsand. Tror helt sikkert at vinter og blankis er lagt bak oss for denne gang. Dere mener tydeligvis noe annet. Som syklist, det oppfordrer jo kommunen til, er det greit å rulle framover, men ikke så greit å rulle sidelengs (ender ofte smertefullt). Lite givende er det å lappe dekk (slange) flere ganger i uka også.

Er det slik at miljøkameratene i rådhuset er mer opptatt av å slå seg på brystet og rope høyt hvor mange kilometer gang- og sykkelveier de har klart å få til, og så gi blaffen i vedlikeholdet? Skjerpings, på tide å vise at dere duger til noe. Kan dere også få ordnet det slik at lappesaker kan trekkes fra på selvangivelsen.

