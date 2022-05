Campus er mer enn et rom med fire vegger

Er det så dårlig stilt at det kan tenkes at Rita tar en periode til?

Jeg er nok ikke den eneste studenten som mistet det lille håpet jeg hadde om at studentene og utdanningen kom til å bli prioritert av denne regjeringen. I likhet med i statsbudsjettet, var det heller ikke mange lyspunkter for studentene i det reviderte nasjonalbudsjettet som nylig ble lagt frem. Nok en gang skal midler som sikrer kvaliteten i høyere utdanning kuttes.

Det første som kuttes når budsjettet nedskaleres, er kvalitet, bærekraft og universell utforming. Skal høyere utdanning være tilgjengelig for alle, må byggene våre dimensjoneres for alle. Campus slik det er i dag, er utformet for en undervisningsform med base i det forrige årtusen. For at studentene vi utdanner skal kunne føre til utvikling og kunnskap for en bedre verden, nytter det ikke å putte dem inn i et rom med fire vegger. Det må faktisk være innhold!

Campus legger til rette for utdanning av høy kvalitet og godt læringsmiljø. Det krever investering, og en samling av fagmiljøene skal gjøre at ressursene brukes på mest mulig effektiv måte. Det virker ikke som at sittende regjering har forstått at utdanning er mer enn bare forelesning. Hvis identitetsareal, lesesalsplasser og samlingspunktene på campus som stimulerer til læring og trivsel skal nedprioriteres, kan man like godt bare ha forelesning på Zoom.

For studentene betyr samlede fagmiljø, identitetsareal, og læringsmiljø kvalitet i utdanningen. Det er trist å se at dette nedprioriteres gang på gang. Studentene må være i fokus, og framtidens campus må utvikles for alle studentene i Trondheim.

