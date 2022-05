Kyiv kammerkor - «i rykk og napp»

Er det så dårlig stilt at det kan tenkes at Rita tar en periode til?

Jeg tror helt sikkert at vinter og blankis er lagt bak oss for denne gang

Her er det muligheter for stuping og dødsing for de aller tøffeste

Er det så dårlig stilt at det kan tenkes at Rita tar en periode til?

Er det så dårlig stilt at det kan tenkes at Rita tar en periode til?

Saken oppdateres.

I Olavsfest sitt store programopptrykk ser jeg til min glede at de har gjort det store varpet å få Kyiv kammerkor til Trondheim ved Olsòk. Men, koret skal ikke ha noen konsert! Koret skal bare brukes «i rykk og napp», sånn her og der – et lite innsmett på Våkenatt i Domen, ved Høymesse i Domen, på Åpningsarrangement – og som «support» (!) for popdronningen Bjørk fra Island – oppe på Festingen – i friluft, sendt gjennom høyttaleranlegget.

Dette er et elitekor med profesjonelle, klassiske sangere, som synger akustisk i dertil egnede rom – uten å bli sendt gjennom noe høyttaleranlegg. Olavsfest-folkene har røpet seg til gagns: De vet ikke hva de har med å gjøre. Rett og slett! Jeg vil oppfordre Olavsfest til å sørge for at vi får høre dette fantastiske koret i sitt rette element: Enten i storsalen i Frimurerlosjen, eller i et av de flotte kirkerommene Trondheim har.

Olavsfest-folkene bør også snu seg rundt og ordne en miniturné i Møre/Trøndelag med dette koret. Jeg er sikker på at kirkene blir stappfulle: Røros kirke, Stangvik kirke, Fannrem kirke, Levanger kirke. Steinkjer kirke etc. Chop-chop! Trondheimsolistene er også samlet i byen – Men de skal bare «kompe» Bjørk – i friluft på Festningen – gjennom høyttaleranlegg.

Kommer rett fra krigen til storkonsert i Trondheim – For oss er det viktig å gi dem den aller største plassen vi har, sier Petter Myhr.

Hvorfor må vi som regel reise til utlandet for å kunne høre dette eminente kammerorkesteret? Hvorfor setter ikke Olavsfest-folkene opp en konsert med dem i Trondheim i et av de nevnte rommene byen besitter? Fra å vise seg så ubegavet, bør Olavsfest begave oss med begge ensembler i de riktige rom – når de er her, og byen har riktige rom!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !