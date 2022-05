Bakklandet – en uslipt diamant! 

- Jeg sa at jeg var uaktuell. For det var jeg

Mange ferdes i og gjennom Bakklandet hver dag. Ja, så mange som 15 000 personer er innom, gående (9 000) eller syklende (6 000). Flere kan det bli hvis vi sliper litt på diamanten for å skinne mer. Ikke alle beboeren liker dette, og det er beklagelig. Flere debattanter har uttrykt sin klare mening om kommunens planer om forskjønning av området i Trønderdebatt, Midtnorsk debatt og Facebook.

Trondheim kommune informerte om politiske vedtatte planer for området på et folkemøte (nabomøte) for beboerne i slutten av april og mange møtte opp. Også jeg. Jeg har vært på mange folkemøter, dessverre var dette et av de dårligste. Ikke på grunn av arrangørene.

De hadde meget høy kompetanse, gjenga de politiske vedtak klart og tydelig og var svært interessert i å beskrive planene, med klare begrunnelser for hvorfor dette arbeidet er nødvendig og ikke minst besvare spørsmål. Men mange beboere var ikke der for å lytte, bli informert og ikke minst stille spørsmål enten gjennom e-post på forhånd eller gjennom et moderne verktøy som helt kart er effektivt slik at flest mulig spørsmål kunne besvares.

Nei, de ville klage høylytt på politiske vedtak, fortelle hvor idiotisk disse planene er, og de har i hvert fall ikke hørt etter om begrunnelsen for hvorfor tiltak er nødvendig. Ingen med debattinnlegg nevner de fornuftige begrunnelsene i sin omtale av folkemøte og tiltakene. Slik jeg oppfattet begrunnelsene, gikk dette på tiltak for de gående slik at fortau kan la seg brøyte på vinteren (jeg og mange med meg gleder seg), universell utforming (nødvendig for noen – godt for alle) slik at flere kan ta i bruk området (for eksempel rullestolbrukere) og ikke minst en avledning av overflatevann som hindrer oversvømmelse og store ødeleggelser på Bakklandet.

Mye har skjedd på Bakklandet de siste årene. Biltrafikken over Gamle Bybro ble stanset, Gåsaparken ble ikke bebygd og mange forskjønninger av parker, parkeringsområder og Bakklandstorget. Ikke minst er Lillegårdsbakken blitt en meget godt organisert vei for gående, syklister og bilister. Geniale grep og ombygninger er gjort. De har ført til en enklere og sikrere adkomst til og fra Bakklandet.

Beboerne som tok ordet på folkemøtet og «svingte pisken» og debattantene i media er drita lei disse syklistene som «herjer» i gata. Jeg fikk et klart inntrykk av at kommunens planleggere var klar over utfordringene med høy fart, sikkerhetsutfordringer for barn og andre som følte seg truet. De ville ta grep slik at farten må dempes og bygge klare skiller mellom hvor syklistene/bilistene, de gående og de som vrimler skulle befinne seg når de ferdes i området.

Vi har en velforening på Bakklandet som har bidratt i prosessen rundt planleggingen. Styreleder var tilhenger av å prøve og dempe farten på syklistene mer og ellers var han enig i de tiltakene som nå forhåpentligvis blir gjennomført. Som medlem av foreningen er jeg enig! Vi har valgt våre talspersoner i denne saken som skal ivareta beboernes interesser. Slik er demokratiet, og det er den klart beste styringsreformen som finnes. Da er det ikke alle individuelle synspunkter og ego- interesser som kan få fullt gjennomslag.

La diamanten Bakklandet skinne bedre og gjør den tilgjengelig for mange flere. Som beboer, gående, syklist og bilist har jeg store forventninger til de planlagte tiltakene. Sett i gang og gjennomfør arbeidet raskt og effektivt. Noen på Bakklandet gleder seg.

