Ros til Valentinlyst hjemmepleie

- Jeg sa at jeg var uaktuell. For det var jeg

Er det så dårlig stilt at det kan tenkes at Rita tar en periode til?

Saken oppdateres.

Mannen min har dessverre en sykdom som fordrer ekstra hjelp både morgen og kveld. Heldigvis har vi bistand fra Valentinlyst HP. Derfor går det også greit, selv om det slett ikke er greit. Vel er det mange personer i denne tjenesten, men hver og en av dem er så profesjonelle og ikke minst hyggelige, at det lille negative forsvinner.

Dessuten opplever vi dette mangfoldet også positivt. Det går faktisk litt sport i å huske navn. Normalt forteller en god logg hvilke arbeidsoppgaver som venter hos oss. Dessverre byr Helseplattformen på noen utfordringer akkurat nå, men vi håper det er forbigående.

De som går her oftest, blir naturlig nok best kjent med oss, og de er til spesiell god hjelp. De hjelper for eksempel meg som pårørende med å se, og jeg får gode råd og innspill. De forteller oss også på en fin måte når det er tid for å sette inn mer hjelp. På denne måten føler jeg meg tryggere. Jeg har et støtteapparat.

I helgene er det ikke sjelden at aktuelle studenter tar vakter. Vi liker å høre om hvilke studier de følger og hvor langt de er kommet. I perioder er det mange medisinstudenter. Det liker vi ekstra godt. Vi tror nemlig at slik praksis, på sikt, gir oss enda bedre leger. Mye kan sikkert bli bedre i norsk helsevesen, men det er sannelig mye som er bra også!

