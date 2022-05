Vi bør øke bruken av samfunnsstraff som straffereaksjon

- Jeg sa at jeg var uaktuell. For det var jeg

Samfunnsstraff er en straffereaksjon som anvendes ved mindre alvorlige lovbrudd og som et alternativ til fengsel. Som hovedregel benyttes samfunnsstraff som reaksjon ved førstegangslovbrudd som ellers ville medført fengsel i inntil ett år. Det gjelder da særlig mindre alvorlige lovbrudd som vinningskriminalitet, mindre narkotikasaker, skadeverk og brukstyveri av motorvogn. Samfunnsstraff kan etter straffeloven, som hovedregel, kun idømmes når hensynet til den alminnelige lovlydigheten gjør det forsvarlig, lovovertrederen finnes egnet til å gjennomføre en slik straff, og at lovovertrederen samtykker.

Straff kan, selv om det har en allmennpreventiv og normsettende effekt, fremstå stigmatiserende dersom vi bruker straffemetoden feil. Fengselsstraff for mindre alvorlige lovbrudd kan sette dype spor i ethvert liv, og i stor grad være bestemmende for fremtidig liv og muligheter. En uforholdsmessig bruk av fengselsstraff kan bidra til stempling som preger selvoppfatning og har en negativ effekt på framtidstro. Varig utenforskap kan bli en realitet som en konsekvens av dette.



I dag får omkring 2000 personer samfunnsstraff i løpet av et år. Samfunnsstraff setter en god del krav til lovovertrederen, som oppmøte til faste tidspunkt, ikke være påvirket av rusmidler, ikke true sikkerheten til andre deltakere, ikke begå ny straffbar handling og overholde de betingelser retten eller kriminalomsorgen har bestemt.



Den største delen av samfunnsstraffen brukes til samfunnsnyttig arbeid. Arbeidet er naturligvis ulønnet i sin form. Det kan for eksempel være arbeid utført i frivillige organisasjoner, skoler, kirker eller øvrige sosiale institusjoner. På denne måten bærer samfunnsstraffen, i større grad enn hva tilfelle vil kunne være ved fengselsstraff, preg av å gjøre opp for seg siden straffen brukes til noe som er nyttig og berikende for samfunnet som helhet.

Samfunnsstraff har ikke bare positiv effekt for samfunnet og fellesskapet for øvrig, men også for lovovertrederen selv. For det første vil den dømte få særs viktig praktisk og sosial trening under utførselen av samfunnsstraffen. For det andre vil lovovertrederen få nyttig innsikt i arbeidslivet, dersom vedkommende hadde liten eller ingen erfaring fra før. For det tredje vil lovovertrederen kunne erverve seg nye nettverk som kan gjøre hverdagen etter soningen betydelig mer overkommelig. Det legges på mange måter opp til en vinn-vinn-situasjon ved å anvende mer samfunnsstraff på mindre alvorlige lovbrudd.



Forskningen viser også at mennesker som arbeider frivillig er lykkeligere enn andre. Ifølge forskningen bidrar frivillig arbeid til lykke på flere måter. Det gir mer sosial kontakt, men bedrer også sjansen for å bli kjent med andre utover det frivillige nettverket, fordi det forbedrer folks sosiale evner. Nå er jo ikke samfunnsstraff likelydende med frivillig arbeid, da man er idømt et slikt engasjement. Likevel kan det betegnes som ulønnet arbeid der effekten og konsekvensene av jobben har klare likhetstrekk med frivillig arbeid.



Av stor betydning for saken om økt bruk av samfunnsstraff er at det oftere enn ikke vil føles godt for lovovertrederen å gi noe tilbake til samfunnet. Jeg er overbevist om at mennesker ønsker å gjøre opp for seg dersom de har gjort noe feil, og denne muligheten bør de få dersom denne typen straff er forholdsmessig sett opp mot lovbruddet. Dette er en følelse vi som samfunn ikke bør undervurdere. Det er stor forskjell på soning og forsoning.

