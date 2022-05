Vi er mot sammenslått museum på Leüthenhaven

- Jeg sa at jeg var uaktuell. For det var jeg

Styret i Foreningen Nordenfjeldske kunstindustrimuseums venner har samlet seg om følgende uttalelse: «Venneforeningen støtter null-pluss-alternativet og går imot sammenslåing av NKiM og TKM-stiftelsene». Venneforeningen er Nordenfjeldske kunstindustrimuseums tidligere eier og stifter av det som i dag er museumsstiftelsen.

Foreningen styrer to fond på til sammen ca. 19 millioner. Det brukes hovedsakelig til innkjøp av kunsthåndverk som faller utenfor de statlige innkjøpsordningene. Utenlandsk kunsthåndverk, som faller utenfor, er svært viktig for museets visjon om å sette norsk kunsthåndverk i en internasjonal kontekst. Videre har foreningen en tredjedel av plassene i museumsstiftelsens styre og vetorett i spørsmål om nedleggelse av stiftelsen, noe som er en aktuell problemstilling i forbindelse med sammenslåingsspørsmålet.

Trondheim trenger et mangfold av museer som er unike, originale og forskjellige. Å slå sammen museer med så forskjellige profiler som Nordenfjeldske kunstindustrimuseum (NKiM) og Trondheim kunstmuseum (TKM), vil gjøre museumsfloraen i Trondheim fattigere.

Det er allerede vanskelig å se for seg et seriøst forslag om å slå sammen de forskjellige kunstarenaene i Trondheim, Trondheim kunstmuseum, K.U.K. og Kunsthallen. Dette til tross for at disse institusjonene er mye nærmere hverandre enn NKiM og TKM. Mangfold er nødvendig. Grunnen til forslaget om å slå sammen NKiM og TKM i det hele tatt er fremmet, bunner i at begge er deleiere i AS Museene i Sør-Trøndelag (AS MiST).

TKM er et godt regionalt museum. NKiM er et internasjonalt kjent museum som folk utenfor landet besøker i ens ærend. Ved siden av tapet av mangfold, vil en sammenslåing ødelegge NKiM som merkenavn. Vi må ikke ende opp i en situasjon hvor vi blir stående igjen med to tomme eks-museer, som må bygges helt om for å kunne tas i bruk til andre formål.

I Oslo diskuterer de fortsatt hva de tidligere og nå tomme Nasjonalgalleriet og Samtidsmuseet skal brukes til. Både NKiM og TKM er allerede optimalt plassert i forhold til Trondheims paradegate og til byens hoved-klenodium, Nidarosdomen. Hvorfor endre dette? Man kan videre legge til at det er det motsatte av grønn politikk å bygge et nytt stort bygg på Leütenhaven samtidig som man nødvendiggjør ombygging av de to tidligere museumsbygningene.

Tanken om den «visjonære» løsningen på Leüthenhaven virker korttenkt og noe pinglete Med stor interesse har jeg fulgt diskusjonen om nytt kunstmuseum i Trondheim. Min bakgrunn for dette er at jeg arbeidet i Trondheim kommune fra 1974 til 1984.

Det økede plassbehovet for både NKiM og TKM kan løses ved å utnytte tilliggende bygg og tomter. Videre kan og skal magasinene flyttes og samles. Tomten som NKiM står på, ble gitt i gave til Venneforeningen som så bygde museet. At denne eiendommen tenkes overtatt av det offentlige, er problematisk.

Det er også et åpent spørsmål hva som vil skje med Venneforeningens betydelige og for NKiM nødvendige fond ved en sammenslåing. Og hva med Venneforeningen selv? De tilsvarende foreningene i Oslo og Bergen gikk under da kunstindustrimuseene der ble avdelinger i større enheter. Skal man virkelig bytte ut Foreningen Nordenfjeldske kunstindustrimuseums venner og Trondheim kunstforening, begge med stolte tradisjoner, med en kunstklubb som i Oslo?

Den opprinnelige politiske tanken bak AS MiST var å etablere en serviceorganisasjon som kunne rasjonalisere driften av museene som kjøpte seg inn. Drift er en nødvendighet og må ikke være utgangspunkt for strategiske valg for museene.

