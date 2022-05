Fastlegekrisens A- og B-lag

To til St. Olav etter masseslagsmål i Trondheim - kan ha angrepet med flaske

Her er den frekke tyven i garasjen til Marius. Få minutter senere møtte han den samme mannen på gata

Denne bransjen har best mulighet for jobb nå

600 personer klumper seg sammen på en T-banestasjon. Her har de bodd i to måneder

Mer trøbbel for Hauger i Barcelona: – Føles som om det går litt i feil retning

600 personer klumper seg sammen på en T-banestasjon. Her har de bodd i to måneder

Saken oppdateres.

Fastlegekrisen har vært en nyhetssak i lang tid. Fra våre sentrale politikere har det også vært gitt lovnader om at dette skal det ryddes opp i. Allikevel har ingenting skjedd. Det ble gitt signaler om at dette skulle følges opp når revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem. Men den gang ei.

Da fastlegeordninga ble lagt frem, skulle vi alle få tilgang til likeverdige legetjenester. Det spilte ingen rolle om du bodde i by eller distrikt, om du var fattig eller rik. En reform alle hilste velkommen. I lang tid fungerte fastlegeordninga etter intensjonene. Dessverre ble den ikke fulgt opp i forhold til samfunnsutviklingen for øvrig. Resultatet ser vi i dag hvor 150 000 innbyggere i landssammenheng ikke lenger får et tilbud om fastlege. Bare her i Trøndelag mangler 13 000 innbyggere en fastlege.

Her har myndighetene sviktet, og det kan virke som de heller ikke tar innover seg hva det innebærer for det enkelte menneske som har blitt rammet. Selv er jeg heldig som har en fastlege som gir meg den tryggheten jeg trenger for min egen sykdom. Derfor var Adresseavisens oppslag den 16. mai en skremmende lesning.

Det er alvorlig når Statsforvalteren slår fast at innbyggerne sliter med å få fastlege, ikke får fornyet resepter, forlenget sykemeldinger eller oppfølging av kroniske lidelser. Beskrivelsen av vedkommende som ikke får egen fastlege til tross for uhelbredelig sykdom, er skremmende lesning.

Til tross for at fastlegeordninga skulle gjelde oss alle, så er våre myndigheter nå i ferd med å utvikle et A- og B-lag når det gjelder hvem som får fastlege eller ikke. De som har økonomi kan benytte seg av private tjenester, men hva da med alle andre. Dette er ei skam og slett ikke i tråd med intensjonene da fastlegeordninga ble innført.

Slår alarm om pasientsikkerheten: Lungesyke Roar (67) får ikke fastlegetime: - Det er tragisk å ikke få hjelp Statsforvalteren i Trøndelag er varslet om folk som ikke får resepter, sykmelding, og nødvendig oppfølging på grunn av fastlegemangel. De frykter for pasientsikkerheten.

Nå har helseministeren lovet at det skal komme en sak i budsjettet for 2023, men det er i likhet med tidligere bare en lovnad. Fastlegekrisen er overmoden når det gjelder å bli fulgt opp. I politikkens verden ser vi jevnlig at hvis det er en sak politikerne er opptatt av, så er de i stand til å finne en løsning. Det gjelder også det økonomiske.

Revidert nasjonalbudsjett er nå til behandling i Stortinget. Vi forventer derfor at både regjering og de øvrige partiene i Stortinget finner en god løsning på fastlegekrisen nå. La oss slippe å vente til kanskje neste år. Det fortjener ikke de mange som allerede i dag er rammet, og som helsemessig sett er helt avhengig av en rask løsning.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !