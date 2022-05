Vil vi egentlig hjelpe?

Saken oppdateres.

Kjære befolkning, det er på tide å stille det vanskelige spørsmålet: Er det mulig å utrydde fattigdom?

I 2015 ble FNs bærekraftsmål vedtatt.

Innen 2030 skal vi utrydde fattigdom, utrydde sult, sørge for god helse og livskvalitet, god utdanning, likestilling mellom kjønnene, og 12 andre mål.

2030, når det første målet er å utrydde fattigdom, noe som har vært en del av verdenshistorien lenge før disse målene var et tema, lenge før de var en tanke, og lenge før vi visste hva ordet fattigdom betydde. Det er en heroisk idé, men det er ikke noe man kan få unnagjort på kun 15 år. Fattigdom handler om mangelen på livsviktige ressurser som mat, klær og et tak over hodet, ting som vi privilegerte kaster bort og kjøper nytt av når vi går lei.

Jeg vil tørre å påstå at vi er urealistiske når det er snakk om å utrydde det verden er aller mest preget av. Store selskap driver med utflagging og etablerer seg i lavkostnadsland for å kunne produsere billigere. Det pågår akkurat nå, og holder mennesker i farlige arbeidsforhold. Et eksempel er fabrikken Rana Plaza i Dhaka i Bangladesh som raste sammen over hodet på over tusen mennesker på grunn av at den falleferdige tilstanden til bygningen ble ignorert. Disse menneskene ble tvunget på arbeid for å tjene til levebrødet sitt, og endte opp med enten mistet liv eller livstruende skader. Men antall fattige i verden har avtatt. I 1981 lå prosenten av ekstrem fattigdom i verden på 44 prosent. I 2012 hadde det sunket med hele 31 prosent, og er nå på 13 prosent ifølge Store norske leksikon. Den forandringen er ganske utrolig, men fortsatt drives verden av billig arbeidskraft som gir høy profitt hos bedrift- og selskapseiere. Derfor tror jeg at fattigdom vil fremdeles eksisterer i 2030. Kapitalismen gjør at fattig-hjulet fortsetter å rulle.

I 1993 tok fotografen Kevin Carter et bilde av ei lita jente med en gribb i bakgrunnen. Rovfuglen ventet på at den uskyldige kroppen, som bare tok en pause på sin vei til en av FN’s matstasjoner, skulle dø. Jeg synes bildet representerer menneskeheten i sin helhet. Vi ser hva som foregår, og velger selv hva vi mener er viktig, uansett konsekvensen, og uansett hvem sitt liv det vil gå utover. Så lenge det ikke påvirker våre egne levekår. Om jeg skulle ha gitt bildet en tittel, ville det ha vært fremtiden min foran din. Bildet er ukomfortabelt, rått og ekte, men det er den perfekte fremstillingen av hvordan vi behandler hverandre globalt sett.

Vi i Norge deltar i samfunnet for velferdens skyld, slik at vi selv kan få noe ut fra det. Det er ikke nødvendigvis negativt, men det gjør at vi stort sett tenker på det som skjer innenfor landegrensen. Vi kan ikke bare være vår egen lille gruppe når det er en hel verden av mennesker som lider, vi er jo tross alt del av verdens befolkning. Jeg vet selv hvor enkelt det er å se bort ifra det vulgære som skjer rundt i verden, som senere blir servert til oss som en del av undervisningen. Som mennesker har vi et overlevelsesinstinkt bygd inni oss, survival of the fittest. Så det er forståelig at man prøver sikre seg et godt liv, men det er her egoismen slår inn. Egoismen gjør oss blinde for andres vansker, og holder land og mennesker i fattigdom. Det er mange land og mennesker som har nok til at vi sammen kunne utryddet fattigdom, men makten og luksuslivet er bare altfor søt. Fattigdom er menneskeskapt. Noen mennesker er fattige på grunn av andres egoisme. Kjære befolkning, om vi skal nå målet om å utrydde fattigdom, så må vi enten restarte menneskeheten med nye innstillinger, eller velge om rikdom virkelig er verdt uskyldige liv.

