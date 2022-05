Fastleger og eldre bilførere

De første billettene til den nye festivalen ble revet bort på under et døgn

Saken oppdateres.

Kato Nykvist hadde noen bevingede ord om fastlegeordningen, i Adressa 21. mai. Han beskriver hvordan denne gruppen lesses på med unødvendige oppgaver, som attester for alle mulige formål. Dette fører til at legen ikke får tid til å være lege. Pensjonistpartiet har påpekt dette ved mange anledninger, for døve ører.

Stortinget har gjentatte ganger bestemt at bilførere over 80 år skal slippe legeattest, slik som i Sverige, Danmark og Tyskland. Er den norske 80-åringen farligere i trafikken enn de i andre land? Nei, regjeringen er uenig. Uenig i flere flertallsvedtak i Stortinget! Et fritak fra legeattest for eldre ville frigjort tid hos fastlegene. Det er mange, mange tusener bilførere i Norge over 80 år som skal ha legeattest nesten hvert år, også etter fylte 80 år.

Dagens 80-åring er gårsdagens 60-åring! Til sist: Hvem er det viktigst å fjerne fra trafikken? Hvilken aldersgruppe lager flest prosentvise ulykker? 85-åringer har prosentvis like mange ulykker som 37-åringen, opplyser forsikringsbransjen. Frita fastlegene fra disse unødvendige attestene. La dem få tid til å være leger!

