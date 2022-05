Har Adresseavisen glemt sitt samfunnsoppdrag?

Bare uavgjort i Hamar-returen for Rekdal – til tross for Rogers-perle

Minst like interessant som å lese hva Adressa skriver, er å se hva de velger å fortie. Som politiker er jeg vant til å måtte kjempe om pressens oppmerksomhet. Noen ganger lykkes jeg, andre ganger ikke. Ikke alle saker er like interessante for journalistene som de er for politikerne. Slik er det, og det lever jeg godt med.

Gjeldsofferet Trøndelag fylkeskommune Da 2021-tallene for Trøndelag fylkeskommune ble presentert nylig, var det kun en bisetning om gjelda. Kanskje ikke så rart, for de siste årenes investeringsfest kan bli en real bakrus for både politikere og innbyggere.

Men noen ganger dukker det opp saker som er så massive og grove at det er helt opplagt at publikum har en rett til å få vite om dem. Allikevel velger media å tie. Dette er tilfellet med det såkalte ERP-prosjektet i Trøndelag fylkeskommune. Opprinnelig var det avsatt ti millioner kroner til å utvikle systemer for å effektivisere driften av fylkeskommunen.

Da man dro i nødbremsen høsten 2021 hadde de ti millionene vokst til 46 millioner – uten at noen systemer var utviklet. Altså 46 millioner til ingenting. Dette valgte Adressa å ikke fortelle sine lesere om. Ikke så mye som en notis. Men med bakgrunn i flere innsendte spørsmål angående saken fra Frp under fylkestinget i desember, måtte fylkeskommunen ta tak i saken. Man kunne ikke lenger gjemme seg bak at det var en sak unntatt offentlighet, og det ble erkjent at det trengtes en ekstern konsulentrapport for å gå igjennom hele prosessen.

Rapporten kom i april og ble behandlet i fylkesutvalg og fylkesting. Dette var en fullstendig fallitterklæring over fylkeskommunens politiske og administrative ledelse. I tillegg til at de ti millionene til ingenting nå hadde vokst til minst 80 millioner (ja, det ramlet «plutselig» 36 millioner i ekstra utgifter ut av skuffer og skap på fylkeshuset når man pirket litt i det), så avdekket rapporten blant annet følgende: Manglende prosjektbeskrivelse, undervurdering av kompetansebehov, utydelige og mangelfull rolle- og ansvarsfordeling, manglende helhetsforståelse, manglende involvering av toppledelsen og iverksettelse av tiltak, svak eller manglende prosjektstyring, inngåelse av kontrakt uten måltak og neglisjering av rådene fra egen jurist. Det er grove feil og mangler på samtlige områder.

Men Adressa virker å ha vurdert at 80 millioner skattekroner i et sort hull forårsaket av total svikt i den fylkeskommunale ledelsen ikke var interessant for leserne. Dette er tross alt den samme fylkeskommunen som har ansvaret for veivedlikehold, videregående skoler, tannhelsetjeneste, trafikksikkerhet og mye mer.

Media har et samfunnsoppdrag med å fortelle leserne hva som skjer i maktens korridorer, spesielt når det er grove overtramp. Når media ikke retter søkelyset på slike saker, blir de raskt feid under teppet, og de ansvarlige kan fortsette som før. Her snakker vi om mennesker som har store ansvarsoppgaver, innehar millionlønninger og forvalter milliarder av skattekroner på flere områder. De har ikke blitt stilt et eneste kritisk spørsmål.

I dette tilfellet mener jeg at Adresseavisen har sviktet. Til tross for at andre medier har skrevet om saken ved flere anledninger og de har blitt informert om saken flere ganger, så har de ikke villet ta tak i den. Spørsmålet er hvorfor?

