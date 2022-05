Kulturminnet Kongens gate - bomiljø eller trafikkmaskin?

Bare måneder etter at han ble sjef for kampflybasen, får trondhjemmeren viktig forsvarsjobb

Kulturminnet Kongens gates forhistorie er byens eldste atkomstvei. Veien gikk fra bybebyggelsen i øst gjennom befestningene kjent fra 1100-tallet på Nidareidet, ut på vollene og opp i marka. Cicignons festningsby etter 1681 gjorde veien om til Kongens gate gjennom Skansen og byporten. Gaten ble byens paradegate mellom Torvet og Ilevollene. Da festningen ble nedlagt i 1816 ble Skansen bevart, men byporten revet i 1858.

Langs Kongens gate vest for Prinsens gate ligger enestående kulturverdier med fredete og verneverdige bygninger. De eldste er fra 16-1700-tallet og representer umistelig byhistorie. Parallellgatene på begge sider av Kongens gate er også rik på eldre bebyggelse med lave trehus. Sammen bidrar bygningsmiljøet i vestre del av midtbyen en helhet som kan videreutvikles dersom det tenkes langsiktig. Helt på linje hva som skjedde med Bakklandet.

Adresseavisen mener: Hullete veier går på helsa løs. Vedlikehold krever langsiktig tenkning Mer penger til vedlikehold må prioriteres, også i et kommunebudsjett som ikke tillater store utskeielser. Vi oppfordrer politikerne til å tenke langsiktig.

Bomiljøet : Det er mange sosiale institusjoner i området. Trondhjems Hospital, Vår Frue Menighets Aldersboliger og Carl Johans Arbeidsstiftelse har store boenheter direkte mot gaten. Beboerne som bruker området på begge sider av gaten, opplever Kongens gate som en barriere. Det gjør også familier og barn som gjerne har venner i hele denne vestre bydelen. I planarbeidet fra 2018 ble det hele tiden understreket at miljøhensynet krever at folk generelt og beboere har prioritet. De var på toppen av «hensynspyramiden», men dette virker nå helt glemt.

Trafikkmaskinen: Det hevdes stadig at det er galt å fjerne ett kollektivfelt. Tre kjørebaner må bli resultatet. Tre kjørebaner i Kongens gate vil komme i strid med gjeldende regler om minimumsbredde til de som må gå og sykle i gaten. En trefelts trafikkmaskin er på alle måter en fallitt for miljøet.

Vi som er opptatt av at det bare bør være to kjørebaner, snakker ikke om å fjerne et kollektivfelt. Begge kjørebanene er for kollektivtrafikken, men at annen trafikk også kan få plass i feltet mot byen. Spørsmålet blir da hvor mye annen trafikk skal få lov å kjøre der uten at det kollektive tilbudet unødig hindres. Denne diskusjonen mangler helt, men det er dette spørsmålet striden dreier seg om.

Innfartsveien skal stenges: - Vil få store konsekvenser Kongens gate i Trondheim skal bli ny. Ombyggingen er antatt å ta inntil to år.

Under planarbeidet i 2018 ble det foretatt målinger av trafikken gjennom Midtbyen. I tiden 24.-30.11. 18 var det 33000 observasjoner og 56 prosent var gjennomkjøringer (Adressa 19.03.19). Klart størst var gjennomkjøringen inn Kongens gate og videre over Elgeseter bro. Broene ved Sluppen og bompenger kunne forklare dette, ble det da hevdet. Men etter at broene i fjor ble stengt økte trafikken i Kongens gate enda mer. Dette vet vi som bor i gaten, som med sin dårlige tilstand gjør det hele til en skandale.

Under møtene under planarbeidet i 2018 ble vi som bor her, forespeilet at gjennomkjøringen ville opphøre (bare kollektivtrafikken skulle slippe gjennom). Noe av trafikken videre til sykehuset på Øya måtte en tid få plass. Behovet ville endre seg når broene på Sluppen kom på plass. Trafikkbildet i Kongens gate nå er mer enn urovekkende for fremtiden til bebyggelsen i gaten. Satt på spissen er det nå planen at alle i vestre delen av byen skal presses inn i Kongens gate? Er de snart eksisterende broer og tunneler helt uinteressante når kjøremønstre vurderes. Beboerne trenger snart å få klar beskjed. Usikkerheten om fremtiden og gatens tilstand gjør oss fortvilet.

Valget: Fylkeskommunen har nå endret mening fra to til tre kjørebaner. Bystyret skal nå på ny ta stilling til sitt tidligere valg om to kjørebaner. Mange håper at kommunen legger vekt på hele miljøperspektivet, og at alle brukerne av området vektlegges – ikke bare den gjennomkjørende trafikken.

Spørsmålet bør reises ikke bare om to eller tre filer, men om hvordan en tredje kjørebane skal benyttes for privatbilismen. Skal det vurderes ut fra dagens situasjon med stengte broer på Sluppen eller ønsker man en fremtidig løsning som kan utvikle bysentret i årene som kommer slik vi ser har skjedd eller skjer i andre miljøbevisste byer. Senest i Oslo.

