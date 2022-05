SMS-svindel frå kommunen?

Bare uavgjort i Hamar-returen for Rekdal – til tross for Rogers-perle

Eg har fått ein SMS frå Trondheim kommune med lenke til eit spørjeskjema om pandemi-handteringa. Eller: Eg reknar med at kommunen er avsendar, og at lenka er ekte, for det har stått i Adressa at noko sånt skal dukke opp. Men eg kjem ikkje til å svare.

På grunn av prinsipiell paranoia klikkar eg aldri på lenker som kjem via SMS, e-post, Messenger eller liknande, med mindre det handlar om noko som eg 100 prosent sikkert veit kva er. Dei fleste av oss får stadig meldingar om stadfesting av bank-ID, tilbakebetaling av skattepengar eller spørsmål om: «Er det deg på denne videoen?».

Seriøse aktørar sender ikkje klikkbare lenker, men beskjed om å gå til aktørens eigne nettsider. Gjennom å bruke lenker i SMS får Trondheim kommune folk til å bli mindre årvakne og meir godtruande, og gjer arbeidet lettare for svindlarane. Enda verre: Når det har stått i avisa at ein sånn SMS skal sendast ut, kan potensielle svindlarar få ein god idé til ein ny svindelmetode. Kven veit, kanskje dukkar det opp ei «purring frå Trondheim kommune» der lenka ikkje er ekte.

