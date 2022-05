Asfaltambulanse? Ja takk, og ikke bare én!

Her lærer de et yrke som roper etter arbeidskraft

Jeg tror at den eneste gata i Trondheim som man kan kjøre uten å treffe på et lite eller stort hull i gata, er veien forbi Granåsen skistadion og toppidrettssenteret. Her har kommunen virkelig åpnet pengesekken og sørget for en bred og godt asfaltert vei, som riktignok ikke brukes av så mange.

Adresseavisen mener: Hullete veier går på helsa løs. Vedlikehold krever langsiktig tenkning Mer penger til vedlikehold må prioriteres, også i et kommunebudsjett som ikke tillater store utskeielser. Vi oppfordrer politikerne til å tenke langsiktig.

For oss «folk flest» har den dårlige veistandarden i Trondheim nådd nye høyder denne våren, og det varer vel ikke lenge før helsemyndighetene anbefaler oss å benytte nyrebelte, enten vi er i bil, eller på buss. Yrkessjåførene har virkelig ikke gode arbeidsforhold for tiden!

Vi vil ha gater med god kvalitet, uavhengig av om gatene er kommunale eller fylkeskommunale. Forslaget om å anskaffe asfaltambulanse, kan være et godt kortsiktig tiltak, og i tillegg bør det lages et enkelt it-system slik at vi kan melde inn feil og mangler.

Vil ha asfaltambulanse for hullete veier Høyrepolitiker Ingrid Skjøtskift vil ha en nødpatrulje for dårlige veier i Trondheim. Slik håper hun på raske utrykninger til hullete bygater.

Flere kommuner som Oslo og Hamar benytter it-systemet fiksgatami.no. Her kan innbyggere melde inn ulike typer feil og mangler, blant annet veiskader. Trondheim kommune har en tilsvarende it-løsning, men den er ikke så brukervennlig, og er ikke markedsført i særlig grad. Men i tillegg til brannslukking må det også avsettes midler til større utbedringer. Nå må politikerne kjenne sin besøkelsestid og sørge for at vi får en veistandard som vi kan være bekjent av!

