Hva med eldre på Grillstad?

Kan vi stole på at dette blir en bilfri idyll?

NTNU-styret vil fortsatt samle campus, men gir Borten Moe klar beskjed om at de er bekymret

En av Norges største sølvskatter ble funnet her. Nå graver de på nytt

80 millioner skattekroner i et sort hull

Aftonbladet: Tyrkia legger fram kravliste for å godkjenne svensk Nato-medlemskap

Saken oppdateres.

Alle innlegg om Grilstad Marina handler om de unge. Hva med eldre, foreldre med barnevogn, med små barn som går på Ladestien og skal over denne brua som ungene blokkerer? De skrives det intet om. Hvor er foreldre til disse håpefulle?

Disse ungene drikker seg sanseløse, og blir plukket opp av politi og ambulanse. Redningsstigene omtales som badestiger. Helt feil. Det er mange bademuligheter fra Trondheim til Stjørdal, så hvorfor her på Grilstad Marina? I en kanal for båter?



