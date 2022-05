Hvem blir de unge kandidatene?

Kan vi stole på at dette blir en bilfri idyll?

NTNU-styret vil fortsatt samle campus, men gir Borten Moe klar beskjed om at de er bekymret

En av Norges største sølvskatter ble funnet her. Nå graver de på nytt

80 millioner skattekroner i et sort hull

En av Norges største sølvskatter ble funnet her. Nå graver de på nytt

Saken oppdateres.

Det er under 500 dager til valget og vi ser frafallet til flere unge politikere i Trøndelag. Vi er i sesongen hvor de som ikke tar gjenvalg, annonserer det, gjerne på Facebook med et kommentarfelt som likner: «Åh, vel blåst! Takk for innsatsen. Du vil bli savnet og lykke til videre! Takk for gode samtaler og debatter». Iblant sier noen: «Nei! Jeg håper du ombestemmer deg, vi trenger deg i politikken!» Det syns jeg er interessant.

Jeg sitter på fylkestinget og har vært den yngste representanten siden jeg ble valgt inn i september 2019. Jeg var 19 år, rett ut av videregående, og proppa full av energi. Men det må sies at etter tre år som folkevalgt har jeg gått noen runder med meg selv når det gjelder spørsmålet om gjenvalg.

Politikere og velgere snakker mye om viktigheten av å få inn unge stemmer og mangfold. Men vi snakker ikke om hvordan det er å være yngst, eller de mangfoldige i et fylkesting med stor overvekt av representanter på 40+ med norsk bakgrunn. Å sitte i et folkevalgt organ som fylkestinget, høres mye større ut enn det faktisk er.

Representerer du et parti som Rødt, får du sjeldent gjennomslag fordi du ikke er i posisjon. Sitter man i posisjon, er man under partipisken til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, slik at man må stemme mot forslag som posisjonen ikke fremmer selv. Sitter du i opposisjon blir du konstant rakket ned på fordi forslagene ofte er i strid med posisjonen sin.

Nesten alt er forhåndsbestemt, og det føles som demokratiet har mangler. Vi er politikere, men debatten på fylkestinget er preget av formaliteter. Vi skal alltid snakke om hva som har blitt gjort, og hvorfor nye ideer og forslag, på grunn av vedtak fattet for 25 år siden, ikke er mulig.

Det er ikke lett å være ung i politikken. Det forventes at vi har like mye erfaring, kunnskap og forståelse, men mer krutt og kampvilje. Vi skal skrive leserinnlegg, ta ordet i debatten og være en stemme for de unge velgerne. Vi skal delta aktivt i partiorganisasjonene våre, bli sett i valgkampen, alltid henge med og nå opp til alles forventninger av oss. Vi som har «en stor fremtid» foran oss.

Jeg er 22 år og fulltidsstudent, har hobbyer og deltidsjobb. På toppen av det er jeg politiker. Det er vanskelig å tilrettelegge for politikken, og jeg må ofte søke permisjon fra møter på grunn av kollisjon med obligatorisk undervisning eller eksamen. Da jeg ble nominert i 2018, var jeg helt fersk og supermotivert. Jeg ville styrke skolehelsetjenesten, verne matjord, stoppe firefelts E6, rope høyt om klimakrisen, antirasisme, og mot økende forskjeller. Jeg skulle endre ting fordi alt er mulig. Jeg var ikke like forberedt på de ekstremt nedlatende replikkene jeg skulle få i debatten som svar.

Det skal i teorien være mulig for alle å bli folkevalgt, men sånn er det ikke. Erfarne, unge politikere i Trøndelag som har stått på gjennom pandemi, partipisk og politiske møter som regelmessig varer opp mot og over ti timer, takker for seg. Det er jo greit, men hvorfor skjer det?

For å snu trenden, tror jeg vi må endre møtekulturen. Fylkestinget funker, men politikerne som har vært der siden før jeg ble født, må begynne å godta endringer i debatten. Jeg ønsker å stille til gjenvalg, men det hadde nok vært enklere å takke for meg.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !