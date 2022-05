Norsk oljeutvinning blir ikke grønn med elektrifisering

Lunde i storform stoppet Storhamar: – Hun er et spøkelse for mange

Saken oppdateres.

Vi i MDG mener det er feil at vi skal grønnvaske norsk oljeutvinning med å elektrifisere selve produksjonen med strøm fra fastlandet. Forbrenningen av norsk olje slipper ut ti ganger mer enn det vi slipper ut av klimagasser fra Norge samlet sett, hvert år! Hele 500 millioner tonn CO₂ utgjør norsk oljeeksport årlig, og å elektrifisere produksjonen, kutter knapt en brøkdel at dette samtidig som det grønnvasker en industri som er selve hovedårsaken til klimakrisa. Videre, hvis industrien først skal elektrifiseres, må det ikke skje med kraft fra land.

For det første står vi overfor et enormt behov for fornybar energi fremover. Å erstatte fossil energi med fornybar, er i kjernen i klimaomstillingen vi må gjennomføre. Hver enhet fornybar elektrisitet vi produserer og overfører til Europa, kan erstatte elektrisitet basert på fossil energi med store utslipp. I tillegg skal vi elektrifisere en rekke sektorer i Norge, som vil kreve mer fornybar elektrisitet. Å sende den svært lille andelen fornybar energi vi har i Europa ut i Nordsjøen for å grønnvaske fossil energiproduksjon, er feil prioritering.

Oljeindustrien har økonomi til å elektrifisere på egen hånd gjennom havvind, og bør ikke legge beslag på elektrisitet som trengs svært mange andre steder. Ved å kreve at industrien selv bygger ut fornybar energi til elektrifisering, kan vi også bidra til fortgang i utvikling av havvindteknologi, som vil komme oss til gode. Frem til nå har «fornybar-satsingen» til oljeindustrien vært minimal i forhold til investeringene i fossilt. Still krav om utslippskutt i olja uten å legge kabler fra land, så får industrien et reelt insentiv til å bygge fornybar energi utover å bare drive PR.

Selv uten vindkraftverkene er det nok strøm til å elektrifisere Draugen og Njord Dersom vindkraftverkene på Storheia og Roan rives, vil det likevel være nok strøm til å elektrifisere oljeinstallasjonene Draugen og Njord.

Det er ikke et snev av tvil om at olje- og annen fossil produksjon må fases ut på kort tid for å nå målene i Parisavtalen. Klimaeffekten ved å redusere oljeproduksjonen, er mye større enn ved å elektrifisere, og i tillegg mye billigere. Hvis vi mener alvor med å kutte utslippene i oljeindustrien, kan vi starte med å ikke bygge ut eller utvide eksisterende oljefelt. Draugen og Njord bør ikke elektrifiseres fra land, med eller uten kraft fra Fosen. For øvrig er inngrepene fra vindkraftanleggene i reinbeiteområdene på Fosen fullstendig uakseptable, og anleggene må fjernes.

