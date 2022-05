TT og «medlemsjuks»

De første billettene til den nye festivalen ble revet bort på under et døgn

Kan vi stole på at dette blir en bilfri idyll?

NTNU-styret vil fortsatt samle campus, men gir Borten Moe klar beskjed om at de er bekymret

80 millioner skattekroner i et sort hull

Meklingen i oppgjørene for stat og kommune fortsetter på overtid

Saken oppdateres.

Jeg er hundre prosent enig med Svein Otto Nilsen når han påpeker at Adressa igjen(!) gjør en stor journalistisk vurderingsfeil, uten at avisen ser rekkevidden av skadene dette påfører omdømme til en fantastisk organisasjon, som er bygd på frivillighet, gratisarbeid og bruk av egne midler til gode for fellesskapet.

Mistanke om medlemsjuks i AUF førte til avsløringer av turistforeningen De skulle undersøke om AUF hadde jukset med medlemstallet. Kontrollen viser at Trondhjems Turistforening er den største synderen i Trøndelag.

La gå at det er gjort feiltolkninger av regelverket som er marginale, det retter vi opp. Men å blåse opp/endre et omdømme av en velgjører av Trondheims Turistforenings format på denne måten, er en totalt skivebom og kan være uopprettelig i mange år. Jeg er sikker på at turfolket ikke lar seg lure i forholdet sitt til TT. Vi er til å stole på! Skulle til å si «fy skam»!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !