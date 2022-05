Bakklandet – en uslepen diamant. Ja takk!

Bør være helsesjekk for sjåfører over 65 år

Jon Gunnes nevner Bakklandet og Lillegårdsbakken velforening i sitt innlegg om Bakklandet. Det gis et inntrykk av at velforeningen bare har én ganske liten innvending mot planene om ombygging av gata på Bakklandet: «Et ønske om å prøve å dempe farten på syklistene». Vi har hatt flere, men det er den viktigste. Og det er på ingen måte en så liten innvending som det gis inntrykk av. Bakklandet vil, med planene som ligger der, få en ren ferdselssone i midten av gata. Altså en splitting av gata i sine samferdselsmessig ryddige soner.

Gatetun skal være «shared space» der fotgjengere har prioritet og fartsgrensen er definert som «gangfart». Vi har inntrykk av at nesten alle i bystyret også ønsker et dette; både i gatetunet og rundt Bakklandstorget, og har derfor ikke vært så bekymret som vi kanskje burde vært. Men lager du en paddeflat sone i midten av ei gate, der alle tegn bortsett fra et skilt, forteller en syklist at «dette er en sykkelvei», så blir det en sykkelvei.

Mange syklister vil ta hensyn og avpasse fart og oppførsel, men av 6000 hver dag vil det også være veldig mange som tenker; «dette er min plass!» Og oppfører seg deretter. Vi vil ha ei gate der både turister, barn, syklister, kafégjester, eldre vimsekopper og andre kan virre omkring uten å være redd for å bli påkjørt eller kjeftet på av syklister som ikke vet, eller bryr seg, om hva et gatetun er. Jeg tror det er nettopp dette som gjør at Bakklandet er byens nest største turistattraksjon og best likte byrom.

Vi har prøvd å få kommunen til å gjøre fartsreduserende tiltak i mange, mange år. Ingen har kommet. Vårt inntrykk er at de som har pengene her – miljøpakken – ikke ønsker at det skal være «shared space» og gatetun her midt i Klæburuta for sykkel. Velforeninga er også opptatt av universell utforming på Bakklandet. Men et midtstilt fartsfelt med flat stein er på ingen måte det eneste alternativet for dette. Eller det beste.

Siden 1500-tallet har nød og oppgangstider, politiske valg, beboerkamper, næringsutvikling og tilfeldigheter satt preg på dagens Bakklandet. Jeg tror dette virvaret er en svært stor del av sjarmen med bydelen, og mye av grunnen til at folk kommer hit. Spørsmålet er om vi skal ta oss plass og råd i en effektiv by til å ha sånt virvar. Eller uslepenhet hvis man vil. Jon Gunnes er selv en sterk forkjemper og bidragsyter til Bakklandet, og jeg er enig med ham i at bydelen er en diamant. Men vi er nok uenige om hvor slepen diamanten bør være.

