Lett å parkere? Nei, dessverre

Saken oppdateres.





4. mai klokken 17.11. Innkjøring i parkeringshus ved Solsiden. Speider nøye etter hvem som eier parkeringshuset. Finner ikke noe navn. Leter på parkeringsappen til Trondheim kommune. Det nærmeste jeg finner er Beddingen, men jeg er usikker.

Adresseavisen mener: Stadig vanskeligere å få parkert Flere må betale, men parkeringspolitikken i Trondheim kan bli mer brukervennlig.

Jeg kjører ut igjen uten å parkere. Ønsker ingen overraskelse i posten. Overraskelsen kommer likevel 20. mai, fra Apcoa Parking/easyPay/arvato bertelsmann/arvato finance: Påbegynt time kroner 24,80, fakturagebyr kroner 39,20 + moms ble det til sammen 80 kroner. Tid registrert 15 minutter.

Samtidig har EasyPark registrert meg på Beddingen to minutter og 15 sekunder uten å kreve avgift. Seriøst? Nei! Jeg forstår det ennå ikke. Det lille jeg forstår, er at hvis jeg ikke betaler, blir det bråk. Det minste parkeringshuseierne kunne gjøre, er å ha et skilt som forteller hvilken app som skal brukes.

Jeg vurderer meg selv som ganske normal, men her må jeg bare gi meg. Hva var galt med det gamle systemet med å trekke en parkeringsbillett og betale ved utkjøring? Jeg fatter det bare ikke. Her må du laste ned apper i vilden sky og oppdatere kjøretøy og kredittkort annenhver dag. EasyPay? Nei, dessverre.

