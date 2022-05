Når den tolvte mann er «dagens ivers»

Bør være helsesjekk for sjåfører over 65 år

Kjernen har vært fantastisk. Nesten hver kamp hjemme og borte har det vært fullt. Denne dedikasjonen må hylles, da prestasjonene på banen ikke nødvendigvis har fortjent denne støtten. Søndagens 1–1 mot Hamarkameratene var Rosenborg nok en gang heldige. Innsatsen, energien, kjemien og planen mangler igjen. Med et fullt bortefelt med folk som risikerer permanent røykestemme og avhengighet på varm saft for å støtte laget, er ikke dette godt nok.

Cecilie Gotaas Johnsen ny styreleder i Rosenborg Cecilie Gotaas Johnsen (46) ble valgt til Rosenborgs nye styreleder under onsdagens årsmøte i klubben.

De to siste sesongene har vært preget av tidvis festfotball hjemme, men tynne kamper borte. Når Kjernen akkurat som mot Sarpsborg og Strømsgodset, var dagens ivers på bortebane, er dette et dårlig sportslig tegn. Bortekampene de siste to årene har vært preget av de kjente tegnene på et Rosenborg er ute av flyten. Planløse langballer, planløse innlegg og håpløse støttepasninger. Rekdal er nødt til å knuse borteforbannelsen om han skal skape framgang.

Det positive hos klubben er at laget er ungt. Nye trøndere kommer opp og en god styreleder kommer inn. Cecilie Gotaas Johnsen vinner poeng når hun snakker om hvem Rosenborg er, mål, og hvilke planer de må legge for å nå målene. Tre ting Rosenborg sårt har manglet de siste årene.

Når Gotaas blir kalt illojal av Rune Bratseth for å si sannheten, nemlig at klubben mangler retning, vitner det noe om tilstanden administrativt I klubben. At Bratseth trakk seg i sinne over folks klaging og meninger, forteller meg at det var riktig av han å gå. Folk klager fordi har vært mye å klage over. Men kjære Rune, jeg kan love deg at fansen ikke hadde sparket Kåre Ingebrigtsen til å begynne med. De færreste hadde vel byttet han ut med Kjetil Rekdal.

Men Rekdal er sjef nå, og jeg håper inderlig han kan forbedre borteresultatene. De har fansen i ryggen nå, men med klubben haltende midt på tabellen, må forbedringer skje snart om prosjekt Rekdal skal få tiden de etterspør. Med en lovende styreleder, unggutter og en inspirerende selvløs støtte er dette en flis som må ut raskt skal man få ut potensialet I laget.

