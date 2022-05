Privatskoler må tåle svingninger i budsjett

Soros sier tredje verdenskrig kan være i gang og at sivilisasjonen kan gå under

Saken oppdateres.

Privatskoler får tilskudd basert på hva det offentlige bruker på skole. Stort sett har tilskuddet økt hvert år, men i 2022 fikk privatskolene litt mindre. Slike svingninger må skolene ta høyde for.

Rektor Jan Martin Iversen ved Trondheim idrettsungdomsskole tar feil når han i Adresseavisen 18. mai hevder at regjeringen kutter i friskolenes økonomi. Dette handler ikke om et kutt. Privatskoler får tilskudd basert på hva offentlige bruker på skole, to år tilbake i tid. Da må de regne med at tilskuddet kan svinge fra år til år, at det kan gå opp når kostnadene i offentlig skole øker, og at det kan gå ned i år der kostnadene i offentlige skoler går ned.

Regjeringen har vurdert om tilskuddet til privatskolene i 2022 er i tråd med den lovfestede tilskuddsmodellen eller ikke, og konkludert med at det har den vært. Derfor gir vi ikke en ekstra kompensasjon til privatskolene i 2022. Det generelle tilskuddet som Ap/Sp-regjeringen gir privatskolene, er akkurat det samme som den borgerlige regjeringen la til grunn, rett og slett fordi det er tilskuddsmodellen som beregner hva privatskolene skal få.

Tilskuddet til de private skolene har økt nesten hvert år fordi utgiftene i offentlige skoler har gått opp, selv om de private skolene ikke nødvendigvis har hatt økte kostnader per elev. De private grunnskolene fikk for eksempel en betydelig økning i tilskuddet i 2020, til tross for at kostnadene var tilnærmet uendret fra året før. Da var det ingen skoler som klaget over at det var noe feil med tilskuddsmodellen slik skolene har gjort nå. Når offentlige skoler klarer å forholde seg til svingninger i budsjettene, bør også privatskolene klare det.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !