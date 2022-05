Frimerker, gebyr og kamuflert servicetjeneste   

Bør være helsesjekk for sjåfører over 65 år

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 19. mai sto det et innlegg av Vilh. Finsen som fanget min oppmerksomhet. All honnør til han som er villig til å gå ut med beskrivelse av den måten Posten Norge behandler sine trofaste kunder på. Nå sitter Finsen, jeg og mange andre postkunder i Norge og gremmer oss over det vi har tapt med tidligere Postverket, og det vi nå opplever fra den erstattede institusjon Posten Norge. Det er sørgelig, men vi kan også glede oss over at mye av det Finsen har satt fingeren på, allerede er forbedret. Nå står i hvert fall antall gram og A på A-frimerket.

Postbud og gledesspreder Som postbud gikk han noen ganger rundt jorda. Og som pensjonist rusler han fortsatt rundt i byen. Nå skriver Rolf Edvin Ellingsen dikt om små og store gleder i livet. Det største er å gjøre andre glad.

Enda jeg gjør mitt beste og vil være hundre prosent ærlig, blir jeg bøtelagt som en økonomisk kriminell. Det er surt. En av Postens feller jeg har gått i, er at forskjellige jubileum ved f.eks. 50 og 150 år markeres på frimerker. Det er sikkert positivt ment, men når alderdommen svekker synet, kan en bli lurt til å tro at tallene står for gram. Det er menneskelig å gjøre feil, men det er uakseptabelt å lure noen. Denne form merking kan gjøres bedre. Jeg håper Posten også vil rette det jeg her påpeker og som er opplagt negativt.

Fremsendelse av feilfrankerte brev mot å bli ilagt straffeporto og gebyr. Posten påstår at dette er å yte en vennlig service, men i realiteten oppleves det som lureri. Avsenderen selv har ikke bedt om denne servicen. Det kan vanligvis ikke bevises at servicen virkelig er blitt utført. Jeg har minst to ganger kunnet sjekke at adressaten ikke har fått brevet etter at jeg har fått gebyr og straffeportporto refundert.

Posten hedrer DNT med friluftsfrimerker I anledning 150-årsjubileet til Den Norske Turistforening har Posten laget fire nye frimerker med motiver fra frisk luft og fri natur.

Skal servicen kunne kontrolleres, må det bevises at brevet ikke er mottatt av adressat. Det avhenger av mottakerens samarbeidsvilje. Dermed kan Posten fortsette med å tjene millioner på dette. Myndighetene bør stoppe denne praksisen, dersom Posten selv ikke avvikler den.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !