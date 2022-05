Senterpartiets «ufornuftige ting»

Han jobber i et av landets mest etterspurte yrker: – Unikt å se at det finnes så mange jobber

Regjeringen kutter i Trondheims viktigste prosjekter. Igjen havner byene nederst på prioriteringslista, og forskning og omstilling helt i bakevja.

Da jeg besøkte Trondheim på tampen av valgkampen i fjor møtte jeg Trygve Slagsvold Vedum. Han hadde pressen på slep under Trøndersk Matfestival. Da advarte jeg mot at en regjering med et sterkt Senterparti- ville bli Norgeshistoriens mest byfiendtlige. VG spurte Vedum:

– Vil det bli mindre statlige penger til de store byene med Senterpartiet?

– Nei, vi vil kutte i ufornuftige ting, som regjeringsbygget til 40 milliarder, svarte Vedum.

Ti måneder og et revidert nasjonalbudsjett senere har vi fasiten: Byene fikk kutt, og Vedums «ufornuftige ting» i Trondheim som fikk kniven var Ocean Space Centre og NTNU Campussamling. Det er ufornuftige kutt.

På NTNU Gløshaugen står Vannkraftlaboratoriet. Jeg har hørt det hevdet at dette er bygningen som har bidratt mest til inntekter og verdiskapning i Norge gjennom tidene. Da det ble bygd i 1917 var Norge et fattig land. Men man visste at forskning er verdifullt. Laben er et perfekt eksempel på at forskning kan legge grunnlaget for store verdier i fremtiden. På at investeringer i infrastruktur for forskning lønner seg. Det er finansministeren tydeligvis uenig i. På politisk kvarter 23. mai raljerte Vedum over «jålete» og «dekadente» byggeprosjekter som regjeringen vil stanse i budsjettet sitt.

Vi skal gjøre om regjeringens utsettelse. Forskning er ikke et luksusprodukt. Det er en nødvendighet. Norge må gjennom en grønn omstilling, raskt. Regjeringen er med på det, i teorien. Men praksis er en helt annen. Mens ett av svært få klimatiltak de løfter fram er satsing på havvind, pauser de utbygging av Ocean Space Centre, som skulle vært det fremste laboratoriet for utvikling og omstilling av nettopp havnæringen. Marinteknisk senter, som er en del av det som skal bli Ocean Space Centre, har vært i fremste rekke på slik forskning i årtier. Men deler av denne forskningsinfrastrukturen er fra før krigen.

Det er nå et momentum for å få bygget OSC, spaden er klar til å settes i jorda og vi må sikre at Norge har en verdensledende rolle i dette. Det pågår nå et tverrpolitisk arbeid på Stortinget for å omgjøre regjeringens utsettelse. Jeg håper og tror at det går bra.

Havvindsatsning fra 1980-tallet. Jeg var i Trondheim i forrige uke. Da besøkte jeg blant andre NTNU TTO, som er en motor for grundermiljøet i Trondheim og nasjonen. På «skryteveggen» hang flere titalls eksempler på produkter og grunderberdrifter som er blitt til gjennom dette miljøet, det verdenskjente Kahoot er bare et eksempel på dette. Det er denne forskningen og teknologiutviklingen som nå trues av regjeringens kutt i forskning.

I 2005 ble verdens første offshore havvindturbin – Hywind - testet på Marinteknisk Senter på Tyholt, i havbassenget fra 1981. Ocean Space Centre skulle tatt Trondheim og norsk teknologi inn i framtida. Nå tar Senterpartiet oss heller tilbake til fortida.

Mer tverrfaglighet og samarbeid. Som statsråd i den forrige regjeringen hadde jeg gleden av å foreslå bevilgninger både til Ocean Space Centre og til NTNUs campusprosjekt. Vår regjering mente at dette var avgjørende prosjekter for å ruste nasjonen for framtida, det vi kaller «det vi skal leve av etter oljen.» Derfor er det også trist å se den nye regjeringen stramme grepet om campus-samlingen, slik at vi risikerer at selve ideen bak samlingen forsvinner. Poenget med samlet campus var ikke å bygge nye bygg, men legge til rette for tverrfaglighet og samarbeid. 25. mai oversender NTNU fire alternativer til regjeringen. Jeg vil på Stortinget være en støttespiller for at NTNUs arbeid om en samlet campus lykkes.

Vedum kutter i NTNU og de andre universitetene i byene. I bygg og i forskningspenger. Han kutter i kollektivtransporten som skulle fraktet studentene til og fra lesesalene. Vi definerer åpenbart «ufornuftig» forskjellig. Senterpartiet hevder de tror på «hele Norge». Kanskje de bare glemte Trondheim?

