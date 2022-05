Ungdomspolitikken er en konkurranse i hvem ungdommene liker best

Saken oppdateres.

Tidligere denne uken hadde fylkestingsrepresentant Estela Pastor Soares Andreetta (Rødt) et innlegg på trykk i Adresseavisen, der hun klager sin nød over fylkestinget. Hun gir uttrykk for at all politikken skjer bak lukkede dører, at fylkespolitikken er mer eller mindre meningsløs for oss fra partier som ikke er en del av flertallet og at den fylkespolitiske møtekulturen er dårlig. Jeg mener at situasjonen er langt fra så dyster som hun beskriver den.

At en ikke får gjennomslag for sine forslag er en kjedelig del av jobben når man er i mindretall, kanskje særlig når man representerer et ytterliggående parti som Rødt. Selv om Andreetta gir uttrykk for at det er partipisken i Senterpartiet og Arbeiderpartiet som er årsaken til at Rødt ikke får flertall for forslagene sine, kan det jo også ha en sammenheng med at få eller ingen i fylkestinget deler Rødts syn på verden og Trøndelag.

Samtidig vil jeg minne Andreetta at det stadig vekk skjer at noen av oss fra de andre partiene får støtte for våre forslag, fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det er ikke så bekmørkt som det kan virke som i innlegget hennes.

Andreetta kommer rett fra ungdomspolitikken. Det gjorde jeg selv også, da jeg ble folkevalgt for første gang for sju år siden. I ungdomspolitikken går det fort. Det er kjappe replikker, prinsipielle debatter, det er kapitalisme mot kommunisme og liberale mot autoritære. Jeg er en av de som aldri likte meg i skoledebatt. Jeg syntes aldri det var tid til å forklare hvordan jeg resonnerte, og ærlig talt opplevde jeg det hele som en slags konkurranse om hvem elevene synes var kulest i panelet.

Det å komme inn i den ekte politikken, derimot, var befriende. I fylkestinget er debattene lengre, vennligere, mindre spissformulerte og det er en langt større forventning om at politikerne forholder seg til fakta.

Det er sikkert riktig at ungdomspolitikere kan få en kalddusj i møte med den virkelige politiske verden. Men også på fylkestinget forandrer vi verden, eller i alle fall Trøndelag. «Problemet» er bare at det tar mye lengre tid å sette en ny ide ut i livet enn det tar å vedta en resolusjon i landsstyret i Rød Ungdom, eller i Unge Høyre, for den saks skyld.

Onsdag 1. juni kl. 19 inviterer vi til debatt på Adressahuset: Skoleopprøret: Loven brytes daglig. Hva må skje nå? | Facebook



Det norske demokratiet går sakte, med god grunn. Det er riktig som Andreetta skriver, at en del forslag ikke kan vedtas på grunn av vedtak som er gjort for mange år siden, og det er bra. Det er rett og slett for sent å komme med forslag om å endre trasevalg på fylkesvegene like før spaden skal i jorden. Ting må konsekvensutredes, og man må bruke god tid på høringer og lokal forankring. Som jeg liker å si det: Vi skynder oss sakte. Vi er helt avhengig av grundige prosesser for å ende opp med gode resultater. For en Rødt-politiker er det muligens kjedelig at politikken er grunnleggende konservativ, men slik er det altså.

Det er selvsagt beklagelig dersom Andreetta har fått nedlatende replikker i fylkestinget. Det er viktig at vi har en debattkultur som gjør at representantene tør å ta ordet, og vi politikere bør forsøke å forstå hverandre i beste mening. Selv opplever jeg stort sett vennlighet og forståelse fra politikere fra alle partier, selv om jeg representerer Høyre og ikke er en del av flertallet.

Jeg stiller til gjenvalg – vi sees i det kjedelige fylkestinget!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !