Behovet for politisk vilje og prioritering

Det er sjelden en ser journalistiske kontraster – side om side – så sterkt som en gjør i Adresseavisen lørdag 21. mai. Kontraster som også inneholder ulike, reelle grunnsyn. På side 2 i lederen refererer og kritiserer avisen de økonomiske grep statsråd Ola Borten Moe har annonsert for byggeprosjekter i Trondheim. Blant annet det såkalte campusprosjektet hvor planen gir en kvadratmeterpris på 100 000 kroner med uante milliarder som sluttsum. Et grelt eksempel på ressurssløsing med nedlegging av et godt fungerende universitetsanlegg.

På hele side 3 reflekterer kommentator Kato Nykvist over den situasjon som mer enn noen helsesak har opptatt folk og media den senere tid – den svært alvorlige mangel på fastleger. Anslagsvis gjelder det 150 000. Kommentaren gir et godt nærbilde av de konsekvenser det gir for enkeltmennesket – både direkte i akuttsituasjoner og i mangel på trygghet. Det er en skamplett på vårt velferdssamfunn. Det som skal til for å endre dette, 12 milliarder, er det ikke funnet plass til i statsbudsjettet.

Alle som har arbeidet med offentlige budsjetter, vet at det ikke bare er å flytte ressurser mellom de ulike områder og poster, men det er ikke lenge til statsbudsjettet for 2023 skal legges frem. De viser seg nok frem, de som vil henvise til at en ikke kan sette områder opp mot hverandre. Selvfølgelig kan en det.

Den viktigste politiske adferd er å prioritere – prioritere ved å avsette midler for å løse de oppgaver som er mest påtrengende. Og i dette tilfellet til et prosjekt hvor behovet er vanskelig å se. Noen trenger å avkle seg skylappene. Kanskje bør vi kunne vente det av mennesker innen akademia.

Jeg har sjelden lest et tynnere forsvar for campusprosjektet enn det styreleder og adm. direktør for Sit leverer i Adresseavisen 16. mai. Det er å håpe at statsbudsjettet for 2023 prioriterer helt basale behov innen vårt helsestell, og lar prosjekter uten slik begrunnelse arkiveres.

