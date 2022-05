Her var jeg overbevist om at alt ville bli bra. Jeg tok feil

For å kunne skape det perfekte fiendebildet av Senterpartiet, velger Venstres leder Guri Melby i et innlegg i Midtnorsk debatt ikke bare å komme med feil fakta, hun lager seg en falsk forestilling. I hennes verden blir ønske om nøkternhet om framtidige byggeprosjekt til et angrep på Trondheim by og på forskningens innhold. Slik er det sjølsagt ikke.

Gjennom det siste tiåret har staten gitt grønt lys for en rekke store offentlige byggeprosjekt. Hvert av dem med et godt formål, men de har alle det til felles at de har hatt store budsjettoverskridelser. Nasjonalmuseet i Oslo som ble én milliard kroner dyrere, er et eksempel. Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo som har gått fra seks milliarder til 12 milliarder kroner, er et annet.

Det har nærmest blitt en regel at offentlige byggeprosjekter har store overskridelser på budsjett. Den forrige regjeringen så gjennom fingrene med dette, men det kommer ikke denne regjeringen til å gjøre. Vi er nødt til å ha såpass respekt for fellesskapets midler at vi både krever mer nøkternhet i det som bygges, og at man holder seg til de budsjett som er framlagt for regjering og storting.

Det er dette det handler om når regjeringen trekker i nødbremsen på en rekke nye prosjekt som ikke er startet. Det er ikke noe byfiendtlig i det, men mange av disse prosjektene ligger nå engang i de store byene. Det er heller ikke noe angrep på forskning, det er kun et krav om mer nøkternhet i bygg og utforming av nye prosjekt.

Melby insisterer på at dette er et angrep spesielt på Trondheim. Hun vet bedre. Denne regjeringen foreslår å kutte 4–5 milliarder i regjeringskvartalet og vil arbeide videre for å få ned kostnadene her. Byggingen ved Nationaltheatret blir utsatt og det nye Vikingeskipsmuseet har fått beskjed om å få ned kostnadene. Staten har sagt tydelig fra om at den statlige andelen i Fornebubanen ikke vil bli økt nå som overskridelsene i prosjektet er betydelig.

Den byggeboomen og de store økonomiske overskridelsene som den regjeringen Venstre satt i aksepterte uten videre, kan ikke fortsette. Fellesskapets midler må brukes mer nøkternt og samlet sett på en bedre måte. Jeg verdsetter forskningsmiljøene i Trondheim og vet hva Sintef og NTNU er gode for. Jeg håper det skal være mulig å realisere både Ocean Space Centre og ny Campus. Derfor er det også en utrolig forflatning av debatten å stemple politiske motstandere på den måten som Guri Melby og Venstre gjør i sitt innlegg.

