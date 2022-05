Gledet seg til skoleturen, men kommunen trakk seg

Her var jeg overbevist om at alt ville bli bra. Jeg tok feil

Min sønn og hans klassekamerater på Stadsbygd har mistet nybygg av skole mange ganger, selv om det har vært lovet at det skal komme. Skolen har blitt nedlagt flere ganger i en utmattende prosess for elever, foreldre og ansatte. På grunn av pandemi har de gått glipp av å arrangere 17. mai, delvis glipp av å drifte bruktbutikk, og mye annet sosialt.

Skoleturen i 10. klasse er en av de tingene min sønn hadde gledet seg til å være med på, men Indre Fosen kommune synes at det er på tide at de trekker seg ut av skoleturen i 10. klasse. En tur som virkelig kunne tatt igjen for litt av alt det han og klassen har mistet. Denne turen er kanskje fundamentet for 17. mai, juletrefest, julemarked og bruktbutikk.

Denne turen er det som gjør at vi foreldre stiller opp for å skaffe inntekt. Sammen med idrettslaget og samfunnshuset er disse aktivitetene limet i bygda. Det er dette som er bolyst! Vil foreldre ha samme motivasjon til å stå på slik man har gjort på disse arrangementene, hvis dette ikke kan brukes på en skikkelig klassetur? Tidligere kull har jo blant annet fått dra til London eller Berlin. Nå skal ikke skolen være med på dette lenger? Er dette første skritt på veien for å drepe noe av engasjementet på Stadsbygda?

I skoletur-saken er det reglene om gratisprinsippet i skolen som ligger bak endringen av regler. Hvem er det den regelen skal passe på? De med utfordringer med økonomien, og de som har utfordringer med å stille på dugnader, slik at de ikke skal føle et press? Så hva gjør Indre Fosen kommune i denne saken for å passe på at ingen med økonomiske utfordringer skal føle press? Jo, de fraskriver seg ethvert ansvar og sier at foreldrene selv må organisere turen.

Hvem er det gratisprinsippet i skolen beskytter da? Indre Fosen kommune som kan spare enda noen kroner, eller de foreldre som vil ha utfordringer med det økonomiske og praktiske i forbindelse med turen? Dette er penger som gamle Rissa kommune hadde, men Indre Fosen ikke har.

I de nye retningslinjene for klasseturer står det: «Skolen (Indre Fosen kommune) legger seg ikke borti om turen reelt sett er frivillig, eller om elever og foresatte føler seg presset til å være med på turen.» Så her bryr kommunen seg mer om pengesekken og lover og regler, enn de bryr seg om de lovene og reglene skal passe på. For hvilken forelder har samvittighet til å ta fra dere denne skoleturen, etter alt dere har vært igjennom? Og for å toppe det hele sier de at ingen ansatte ved skolen får delta på turen. Ifølge retningslinjer for skoleturer skriver Indre Fosen kommune at permisjon ikke blir innvilget.

På grunn av helseutfordringer har jeg noen ganger hatt vansker med å stille opp på dugnader. Jeg har alltid blitt møtt med forståelse når jeg har forklart situasjonen. Da har oppgaver blitt tilpasset det jeg har klart å gjøre. Og jeg ville ikke for noe i verden ha vært uten disse dugnadene. Lite føles mer meningsfylt enn å stille opp for fellesskapet for å nå et mål for dere barna! Det å bidra til at vi har et godt lokalsamfunn!

