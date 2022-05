Nå haster det!

Saken oppdateres.

Det sier alle, men Flatåsen arbeiderlag tar nå et initiativ til å handle. Derfor inviterer vi til et møte med eksperter, politikere og Trondheims befolkning for å diskutere: «Grunnvarme. Fremtidens løsning på energikrisen?»

Ikke rettferdig at andre må flytte fordi vi fortsetter å pumpe opp olje Verdensbanken anslår at det blir 140 millioner klimaflyktninger innen 2030. Tiltak for å redusere klimaproblemet må derfor suppleres med et økt fokus på tilpasning, blant annet gjennom migrasjon fra sårbare områder.

Bakgrunnen for dette møtet er ganske enkelt at NTNU-geologer kan argumentere for at varmen fra jord, vann og fjell i realiteten kan frigjøre opp til 21 prosent (33TWh) av Norges kraftproduksjon (!) og samtidig dekke 90–100 prosent av ethvert byggs varmebehov. Det er dette geologene skal argumentere for på møtet. I tillegg er grunnvarme helt forurensningsfri og etterlater knapt noen synlige spor. Helt utrolig, men ikke mindre sant av den grunn.

Grunnvarme er nærmest fraværende i den løpende debatten om det grønne skiftet. Men det mest geniale med grunnvarme er at den kan utvikles helt lokalt. Helt uavhengig av hva regjering og storting måtte mene. Svært mange husstander har allerede installert den. Powerhouse har den, Ørland hovedflystasjon og mange flere offentlige bygg har den. Men det må mer til. Derfor bør det være et kommunalt anliggende å kunne dekke varmebehovet for Trondheims befolkning på en like selvfølgelig måte som at man har vann og kloakk.

Dette krever videre politisk arbeid. Men fordelen her er at man kan ta ett skritt av gangen. Kommunen må være med på dette, men man kan begynne i det små – i de enkelte bydeler og kanskje til og med i flere bydeler samtidig. Sør i Trondheim finnes det allerede en infrastruktur med fjernvarme. Nå er det opp til den lokale forvaltningen å bestemme i hvilken grad den kan gjøres forurensningsfri og med forutsigbare kostnader. Vi får se hvordan dette møtet kan bringe oss videre i omstillingen til det grønne skiftet.

