Situasjonsbeskrivelse fra klasserommet i trondheimsskolen

Som et bidrag til den pågående debatten om ressursmangelen i trondheimsskolen ønsker jeg å gi en situasjonsbeskrivelse fra en av byens ungdomsskoler. Jeg jobber ved Rosenborg skole med om lag 540 elever fordelt på tre trinn. Hos oss er elevene organisert i storklasser på 50–60 elever.

I de fleste undervisningstimer er klassen delt i to, mens i praktisk-estetiske fag har vi valgt å dele storklassen i tre eller fire, blant annet av romtekniske eller sikkerhetsmessige årsaker. I teoretiske fag underviser læreren da 25–30 elever, alle med ulike behov. De fleste elevene kan man tilpasse undervisningen til gjennom varierte undervisningsopplegg, nivådifferensierte oppgaver og ulike vurderingsformer.

Dog sitter det i samme klasserom enkelt elever som har behov for noe særskilt, uten at de har vedtak om rett til spesialundervisning. I en gjennomsnittlig undervisningsgruppe på 30 elever finner vi eksempelvis to elever innenfor autismespekteret, to med atferdsutfordringer, to elever med store språkvansker fordi de nylig har kommet til landet og har brukt opp sitt ene år i innføringsklasse, en elev med angstproblematikk og tre med ulik grad av lese- og skrivevansker.

Det finnes ingen finansiering til å ta vare på denne normalvariasjonen i klasserommet. Tidligere har vi hatt gode rutiner på å følge opp også disse elevene på Rosenborg. I perioden 2013–2017 fikk skolen vår tildelt fem ekstra lærerstillinger gjennom den rødgrønne regjeringens 4-årige forsøk med økt lærertetthet på ungdomstrinnet.

Vi brukte midlene til en rekke tiltak for å styrke ordinær undervisning: Én ressurs fanget opp elever med sterkt atferdsuttrykk og som behøvde å vernes fra de andre en liten stund, eller enkeltelever som av ulike årsaker og diagnoser syntes det ble for mange mennesker i klasserommet og trengte en pause. Vi opprettet jentegruppe med tilbud om tilrettelagt sosial trening og praktisk arbeid.

Én ressurs fulgte elever fra introduksjonsklassen over til ordinær klasse og ivaretok disse med tolkning av begreper, beskjeder og fagstoff. Vi hadde en ekstra engelskklasse til de som aldri hadde hatt undervisning i engelsk før, og for de fagsterke elevene ga vi undervisning i videregående-matematikk eller -engelsk, med tilbud om å avlegge VG1-eksamen som privatist. Forsøksordningen ble avsluttet i 2017.

Ifølge SSB ga ikke satsingen et målbart læringsutbytte. Vi vet imidlertid at ikke alt kan måles i tall. Elevene ble tryggere, og de lærte å tro på seg selv og at de er verdsatt. De gjorde faglige og sosiale framskritt, mestringsfølelse og selvfølelse ble styrket. Elevene ble sett, og de ble møtt på deres premisser, slik de har krav på jamfør opplæringsloven.

I dag har vi ikke økonomi til å tilby noen av de nevnte tiltakene. Hva så med spesialundervisningen hos oss? Vi finner det mest utfordrende å gi et godt tilbud til elever med vedtak om spes.ped. i størrelsesordenen 5–13 timer i uka. Heller ikke her har vi ressurser til å møte de behovene den enkelte elev har, enten det dreier seg om perioder med en-til-en-undervisning, gruppeundervisning eller ekstra støtte inne i klassen. Vi setter sammen grupper.

Utfordringen er at elevene kan ha svært ulike behov, de tilhører ulike klasser (timeplanteknisk er det vanskelig at alle klasser har samme fag samtidig), enkelte vil ikke ut av klassen, enkelte vil ikke inn i klassen, og enkelte kan ikke være i samme rom som en av de andre i gruppa. Spesialpedagogen ender opp med å gjøre prioriteringer fortløpende, og rullerer på å være hos elevene i ulike rom, noe som gir mindre effektiv undervisningstid for den enkelte elev.

Jeg vil påstå at vi tidligere har lyktes med mye på Rosenborg, nettopp ved å ivareta enkeltelever som strever litt ekstra. Det er synd at vi ikke får fortsette å jobbe med de tiltak vi har god erfaring med og vet fungerer. Hvis vi ønsker å fortsatt jobbe for inkludering og at alle elever skal få gå på nærskolen sin, må skolene få finansiering til å kunne gi alle elever et forsvarlig opplæringstilbud. Det har vi ikke i dag.

