Trondheim har et boligproblem - heldigvis finnes det løsninger

Saken oppdateres.

Adresseavisens kommentator Trygve Lundemo skriver 14. mai om en av de viktigste sakene for vanlige folk sin økonomi, nemlig boligprisene. I de store byene er det stadig færre som har råd til å kjøpe bolig. Selv om det bygges mye, bygges det for mange små og dyre boliger og for få rimelige familieboliger. Trondheim, som bedre enn Oslo har unngått segregerte nabolag, utvikler seg i feil retning.

Trondheim har et alvorlig problem som vi snakker altfor lite om Om noen år er det fare for at én type mennesker vil dominere Trondheim sentrum. Det blir i så fall et alvorlig problem.

Vi risikerer at pengesterke bor i egne bydeler, lavinntektsgrupper i andre og at områder blir hyblifisert. Det er det frie boligmarkedet som skaper disse utfordringene, derfor må det politisk styring til. Lundemo peker på 3. boligsektor og viser til de danske allmennboligene som gir rimelige leiligheter til ca. en femtedel av den danske befolkningen. SV mener dette er veien å gå og har startet et stort arbeid på boligfeltet i Trondheim. I 2020 ble det vedtatt en boligpolitisk plan som sier:

Kommunen skal samarbeide med ideelle aktører for å utvikle en 3. boligsektor og legge til rette for alternative boformer. Den 3. boligsektor skal være et reelt alternativ til å eie eller leie bolig i det private markedet og gjøre det mulig for flere å komme inn på eiemarkedet. Kommunen skal ha en plan for å kjøpe tomter som reguleres for alternative boformer, småhus, selvbyggerleiligheter og lignende formål som bidrar til 3. boligsektor, slik at kommunen kan tilby festeavtaler til boligstiftelser eller andre ideelle aktører.

Uro for at vi får en striglet bydel for de med velfylt lommebok Måten boliger og nabolag er utformet på er ikke bare viktige for oss som enkeltmennesker. De er avgjørende for at vi i fellesskap kan løse sentrale utfordringer som samfunnet står overfor.

Kommunen skal selv være en aktør i 3. boligsektor der kommunen allerede eier større områder, som Nyhavna. Det skal gjøres forsøk på å etablere rimelige utleieboliger og vurderes om deler av kommunens boligmasse bør være et tilbud i 3. sektor. Målgruppen er mennesker som ikke ønsker å leie i det private markedet eller ikke har nok egenkapital til å kjøpe.

Kritisk til uttalelse om ny bydel i Trondheim: – Vi er veldig forundret Trondheim SV vil gjøre Nyhavna til en bydel uten klimagassutslipp og som utjevner sosiale forskjeller gjennom en tredje boligsektor. Nå reagerer de på en høringsuttalelse fra Nyhavna Utvikling AS.

Trondheim har et stort innslag av ideelle stiftelser som eier boliger i ulike deler av byen. Flere av dem har meldt interesse for å etablere 3. boligsektor som et reelt alternativ, hvor man kan leie trygt, rimelig og langsiktig for å skape seg et hjem. Man kan skifte farge på stua uten å spørre om lov, og unge og voksne kan etablere sosiale nettverk i nabolaget med langsiktige leieavtaler.



Det må tas grep i byutviklingspolitikken for å sikre gode nabolag med variert beboersammensetning. Vi vil følge opp bystyrets vedtak for valgfrihet og sosial bærekraft i boligmarkedet og kjempe for å inkludere sosial boligbygging i framtidige byggeprosjekt slik vi gjorde i området rundt Charlottenlund VGS.



Sosial boligbygging kommer ikke av seg selv. Det er tydelige føringer for hvordan man skal inkludere sosial bærekraft i utbyggingen av Nyhavna. Overlater vi utviklingen til markedet, får vi et nytt område blottet for barne- og lavinntektsfamilier. Trondheim skal gå foran og spille på lag med alle som ønsker å utvikle mangfoldige bomiljø. Flere ideelle boligstiftelser er allerede med.

Dersom store aktører som Tobb og Obos også videreutvikler sine «leie til eie»-ordninger og sørger for at rimelige familieboliger blir en naturlig del av alle utbyggingsprosjekt, vil det bidra positivt. Det er mulig, hvis vi tør gå den veien flertallet i bystyret har pekt ut i boligpolitisk plan: Ikke markedsveien, men veien til et boligsosialt mangfold.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe