Vi bor i 3. etasje og har på den ene siden utsikt til en stor bjørk og på den andre til en diger gran. I begge disse trærne har det i alle år vært skjærereder. I grana har ofte ringdua overtatt redet når skjæra hadde klekket ut ungene. I år har begge redene fått nye eiere, og det ikke uten kamp.

Kilde: SNL og NINA / Illustrasjon: Ingrid Meisingset

I bjørka har skjæra bygd og ordnet siden lenge før påske, og da den skulle begynne egglegging og ruging, kom invasjonen! Fire-fem store måser gikk til angrep på skjæra som kjempet tappert, men måtte se seg slått av de store hvite som flyttet inn i det ferdige redet.

Hvordan kampen gikk for seg i grana, fikk vi ikke se, men også her ligger en måse og ruger, og en som flyr frem og tilbake og står vakt på lyktestolpen ved siden av. Her blir det nok liv når ungene kommer seg ned på bakken og foreldrene skal passe dem. Hvor skjærene har tatt veien, vet vi ikke.

