Kanskje folk er motløse og handlingslammet?

I Adressa 26. mai er byplankontoret forundret over at så få bryr seg om «det største byggeprosjektet i Trondheim» og sikter til NTNU campusprosjektet. De synes det har kommet få innspill til reguleringsplanene som er på høring.

Nesten ingen bryr seg om det største byggeprosjektet i Trondheim Svære utbyggingsplaner på en av byens mest sentrale tomter er lagt ut til offentlig ettersyn. Nesten ingen bryr seg.

Kanskje det ikke har kommet så mange innspill akkurat nå, og i deres postkasse, men det er bare å søke opp «campus» i søkefeltet på Adressa, så finnes utallige saker som viser at folk så absolutt bryr seg. Og det er kommet flere hundre innspill til planprogram, tilleggsalternativer og prinsippsaker til campusplanene.

Ocean Space: Hard kritikk mot regjeringen: - Holder forskerne og Trøndelag for narr Opposisjonen svinger pisken i spørretimen i Stortinget, men næringsministeren forsvarer utsettelse av Ocean Space. Linda Helleland mener regjeringen holder forskningsmiljøet og Trøndelag for narr.

Kan det tenkes at folk ser at de som planlegger og bestemmer, ikke bryr seg nok om deres mening? Kanskje folk bli motløs og handlingslammet av å ikke bli lyttet til? Politikerne har uttalt skeptiskes til campusplanene, byarkitekt har vært tydelig kritisk og arkitektprofessorer har vært i riksmedia og påpekt feil program. Alle med klar beskjed om at planene viser altfor store bygg som ingen vil ha!

Når ikke engang disse stemmene med faglig tyngde blir hørt, hvordan skal da folk flest tro at de blir hørt?

