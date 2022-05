Manglende brukermedvirkning i Trondheim

RBK-sjefen opplevde kaoset på nært hold: – Skjønner ikke at det går an

Årsmøtet i Norsk forbund for utviklingshemmede, NFU Trøndelag fylkeslag ba Trondheim kommune snarest legge forholdene vel til rette for et godt og konstruktivt samarbeid med NFU, for å sikre at alle kommunens innbyggere med utviklingshemming får et godt bo- og tjenestetilbud.

På vegne av Trondheim kommune, besvarte rådgiver Jan Roger Wevang vår oppfordring. Ifølge Jan Roger Wevang, så er alt på stell i kommunen: Trondheim følger FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Rådgiveren fremstiller kommunens brukermedvirkning som velutviklet og kommunens politikk på feltet som forbilledlig. Svaret peker dessverre på kommunens hovedutfordring.

CRPD, artikkel 4, pkt. 3 setter krav til brukermedvirkning: «I arbeidet med å utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som tar sikte på å gjennomføre denne konvensjon, og i andre beslutningsprosesser som gjelder spørsmål knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal partene aktivt trekke inn og rådføre seg inngående med mennesker med nedsatt funksjonsevne, også barn med nedsatt funksjonsevne, gjennom de organisasjoner som representerer dem.»

Manglende tjenester, manglende individuelle tjenester og lav bemanning, er gjengangere både i Fylkesmannens tilsyn i 2016, 2019 samt i kommunens internrevisjonsrapport fra 2022. Etter hva NFU Trøndelag fylkeslag er kjent med, har aldri organisasjonen aktivt blitt trukket inn og rådført inngående om de påtalte ulovlighetene og løsninger av disse. Men NFU Trondheim lokallag var kjent med forholdene lenge før de ble dokumentert gjennom tilsyn og revisjon.

I stedet for brukermedvirkning og i stedet for å ta tak i problemet, har kommuneadministrasjonen kommet med løsninger i form av budsjettkutt, reorganisering og ledelsesmodeller. Slik har det vært de siste 10–15 årene og slik var det også i den nylige behandlingen av sak PS 14/22 – Økonomi i bo- og aktivitetstilbudene, hvor kommunedirektøren hadde fremmet et trepunkts forslag til vedtak.

Ingen av punktene sto i forhold til veldokumenterte mangler i Trondheim kommunes tjenestetilbud. Det var verken aktiv eller inngående brukermedvirkning før saksdokumentene ble formulert. Heldigvis kom det alternative forslag til vedtak både fra posisjonen og opposisjonen. Kan hende det omsider har gått opp for Trondheims politikere at det kan være stor risiko med å følge administrasjonens forslag på feltet?

Kommuneadministrasjonen er svært opptatt av å sammenligne kommunens ressursbruk med andre store kommuner. Kristiansand er den kommunen som bruker minst på feltet, fulgt av Drammen. I saksfremstillingene fremstår dette som besparingspotensial. Sivilombudets forebyggingsenhets besøksrapporter fra Kristiansand og Drammen påpeker brudd på torturkonvensjonens forbud mot umenneskelig behandling, uten at dette synes nevneverdig i saksdokumentene.

Skal Trondheim kommune rette opp situasjonen, så må en starte med å sikre den enkelte bruker tilstrekkelig med tjenester og individuelt tilpassede tjenester. Deretter må en sikre et budsjettmessig rom for tiltakene. På disse områdene har NFU verdifull innsikt og erfaring, både fra Trondheim og andre kommuner. Årsmøtet til NFU Trøndelag fylkeslag mener det er på høy tid at kommunen begynner å følge CRPD og innføre brukermedvirkning.

