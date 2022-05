Regjeringen må innse realitetene

Snart endres strømregninga di. Her sjekker Kinga og Helene hva de må ut med

Saken oppdateres.

Statssekretær Halvard Hølleland i Kunnskapsdepartementet viderefører i sitt debattinnlegg, som er et svar på mitt innlegg, regjeringen Støre sine bortforklaringer når det gjelder friskolene. Det er store mangler i statsråd Høllelands redegjørelse, og hovedtrekkene er direkte feil.

Det er uomtvistelig slik at kunnskapsminister Brenna bevisst svekker friskolenes økonomi. Statsråd Hølleland kommer med påstander, men uten på noen måte å fremlegge dokumentasjon. Fakta er følgende: Støreregjeringen har kuttet i friskolenes økonomi med cirka tre prosent for grunnskolene og hele 5–7 prosent for videregående skoler. Dette er ikke en normal prosess som følge av svingninger. Dette er første gangen friskolene opplever dette.

BDO og Agenda Kaupang har, på forespørsel fra henholdsvis KD og friskoleorganisasjonene, vurdert Utdanningsdirektoratets (Udir) tekniske beregninger knyttet til statsstøtten. Begge konkluderer med at Udir sine beregninger hadde slått urimelig ut, og foreslo endringer i størrelsesorden på flere hundre millioner kroner i friskolenes favør. Støreregjeringen valgte i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett å se helt bort fra disse anbefalingene. Elevene i friskolene ble ofret. Statsråd Hølleland vet enten ikke hva som skjer i eget departement eller han velger å se bort fra det.

Støreregjeringen kuttet også 35 millioner i støtte til husleie- og kapitalkostnader for friskolene. Støreregjeringen ga også hver offentlig grunnskole 500 000 kroner. Noe vi unner offentlige skoler fullt ut, men friskolene fikk ikke noe. Kunnskapsminister Brenna skaper forskjeller mellom elevene i Skole-Norge. Statsråden bør innse at både offentlige skoler og friskoler har store utfordringer.

Friskolene vil også i årene som kommer arbeide for å gi elevene lærerike skoledager. Vi har tro på framtiden, og at det vil skje positive trekk i 2023. Vi oppfordrer Støreregjeringen til å opptre voksent og solidarisk i forhold til alle elever.

