Uforståelig utsettelse av Ocean Space Centre

Saken oppdateres.

Beslutningen om å utsette byggingen av Ocean Space Centre er dårlig nytt for havnasjonen Norge og for klimaet. Og den rimer dårlig med regjeringens løfte i Hurdalsplattformen om å satse på testanlegget og havlaboratoriet. Det vi lever av i Norge, og som vi er innmari gode på, er å ta fantastiske naturressurser og foredle dem med kunnskap. Norge har en sterk posisjon internasjonalt innen maritime næringer med stort eksportpotensial.

Regjeringen har foreslått en stor havvindsatsing. Det er bra. Men skal vi høste vind på havet og fortsette å bruke havet som matfat, da må vi sørge for at vi har kunnskap og teknologi som gjør det mulig. Likevel foreslår altså regjeringen å utsette byggingen av havlaboratoriene Ocean Space Centre og sette hele prosjektet i fare.

En gjennomgående tone i Hurdalsplattformen er «skape jobber og kutte utslipp». Hvis regjeringen tar sin egen regjeringserklæring på alvor, kan den ikke utsette Ocean Space Centre til («senest») slutten av denne stortingsperioden, slik det legges opp til i revidert nasjonalbudsjett. Budsjettoverraskelsen om Ocean Space Centre er både uheldig og uforståelig. En utsettelse vil varig svekke norsk konkurranseevne og fremtidig verdiskaping innen havteknologi – som havvind, grønn skipsfart og mer miljøvennlig havbruksteknologi.

Havindustriene står for om lag 70 prosent av norske eksportverdier. Regjeringen skaper stor usikkerhet om Norges ambisjoner som havnasjon og sender et sterkt negativt signal til studenter, forskere, bedrifter og investorer om at man ikke kan stole på denne regjeringens planer, slik de er nedfelt både i Hurdalsplattformen og partiprogrammene.

Ocean Space Centre er et prosjekt som er samfunnsøkonomisk lønnsomt, viktig over hele Norge – og allerede igangsatt. En utsettelse vil bli kostbar. Sintef anslår at samlet kostnad for staten ved utsettelse vil være mellom 550–750 millioner kroner. Og da er ikke kostnadene for Sintef, samt kompetansetapet, tatt med.

Etter stortingsvedtaket og oppdragsbrev (ultimo mars 2022) til Statsbygg har Sintef i forståelse med Nærings- og fiskeridepartementet gjort investeringer i størrelsesorden 200–250 millioner for å tilrettelegge for Ocean Space Centre. Også vi skjønner at regjeringens budsjettarbeid består av tøffe prioriteringer. En jobb som ikke minst er viktig i en tid med inflasjonspress i norsk økonomi.

Da er det desto viktigere å gjennomføre de prosjektene som kan bidra til omstilling og nye, mer produktive bedrifter i overgangen fra oljeøkonomien til en grønnere økonomi. Ocean Space Centre er et av Norges sentrale klimatiltak. Det vil bli helt avgjørende for utslippskutt, arbeidsplasser og grønn verdiskaping innen sjøfart og fiske, havbruk og energiproduksjon. Det er enkelt og greit uforståelig at regjeringen utsetter byggingen av Norges viktigste satsing på maritim forskning og kunnskap.

Vi setter nå vår lit til statsministeren når han sier han er villig til å diskutere saken i Stortinget og lytte til kritikken som kommer. Han lovet tross alt før valget, under NTNU Ocean Week i 2020, at «en strategisk satsing på havrommet» skulle bli ett av deres aller viktigste områder i regjering. Vi må unngå kutt i satsinger som skal skape morgendagens jobber. Det vil skade Norges vekst- og omstillingsevne. Spørsmålet er om Hurdalsplattformen er i drift, eller om den er solid forankret.

