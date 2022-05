Uryddig i Norges Skiforbund

Saken oppdateres.

Den 20. mai kom innstillingen fra valgkomiteen i Norges Skiforbund. Tove Moe Dyrhaug innstilles som ny kandidat til vervet som president i Norges Skiforbund.

Det vil alltid være delte meninger om en slik innstilling. Det har vi også, men vår hovedinnvending er at valgkomiteen virker å ha tatt utgangspunkt i at vervet som skipresident skal være en lønnet heltidsstilling. Vi mener at dette dessverre har ekskludert aktuelle og kompetente kandidater.

Avgående skipresident Erik Røste har vært kompensert for full stilling med lønn, pensjon, firmabil, og bostøtte. Valgkomiteen virker altså å ha tatt utgangspunkt i at denne praksisen skal fortsette. Skitinget vedtok i 2012 at det skal legges til rette økonomisk for at skipresidenten kan benytte det vesentligste av sin tid til vervet som president. Det ble videre delegert til skistyret å forhandle fram en økonomisk løsning med presidenten, men med en klar føring på at kompensasjonen ikke skal overstige lønnen til generalsekretæren. I 2014 er dette endret til inntil 100 prosent, og i 2016 er det endret til at presidenten kompenseres for full stilling som president.

Styrets viktigste rolle er tilsynsrollen med administrasjonen. I Aksjeloven, som legger grunnlaget for god styrepraksis; er dette nedfelt i paragraf 6-13. Dette er også tatt inn i Skiforbundets styreinstruks. I henhold til paragraf 2.4 i instruksen skal Skistyret føre tilsyn med den daglige ledelsen og NSFs virksomhet for øvrig. Hvordan kan styret effektivt føre tilsyn med administrasjonen når presidenten synes å bli en del av av administrasjonen? Dette blir i våre øyne lett samrøre.

Kommende skiting risikerer nå å måtte velge en ny president som, slik vi ser det, ikke nødvendigvis er best kvalifisert til oppgaven med å rydde opp i Norges Skiforbund fordi valgkomiteens seleksjon av kandidater er gjort med det vi mener er et uheldig utgangspunkt. At det skal være en fulltidsjobb.

Tove Moe Dyrhaug, som valgkomiteen har innstilt, har vi personlig ingenting imot. Hun er imidlertid klappet ut av jobben i Rosenborg, og har takket ja til å stille som kandidat til en lønnet fulltidsjobb som skipresident.

Dyrhaug får et veldig godt skussmål i Rosenborg, vi mener at hun dessverre har vært svært passiv i styret i Norges Skiforbund hvor hun har sittet i ti år.

Vi stiller også spørsmål om hvem som ser seg tjent med at det bestående skal bestå. Innstillingen fra valgkomiteen kommer kun 20 dager før skitinget settes, og gjør det vanskelig for kretser eller klubber som kunne tenke seg å fremme benkeforslag på alternative kandidater. Dermed forhindrer man også en debatt om hva kandidatene ønsker å ta tak i. Vi mener at dette er uryddig av Norges Skiforbund.

