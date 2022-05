Gratis bind og tamponger over psykisk helse?

- Det er tragisk og vondt. Mange er utsatt for et sjokk

For noen uker siden ble det bestemt av politikere i fylkestinget at det skal deles ut gratis mensprodukter på videregående skoler i Trøndelag. Vi jenter kan ikke noe for at vi har mensen, men å få det gratis på videregående skoler, hjelper verken på smerten eller utviklingen av det å ha menstruasjon. Selv skulle jeg ønske at for eksempel barber-artikler var gratis, fordi alle har hårvekst, men slik er det ikke.

Mensen kommer til å forbli det samme uansett, så hvorfor ikke bruke penger på et tilbud som gjør en forskjell for ungdom flest? For eksempel et tilbud som kan gjøre en forskjell i hverdagen til de med psykiske vansker og lidelser, gjøre at de kan få det litt bedre. Hvorfor ikke satse på dette?

Psykiske plager og lidelser er ifølge Folkehelseinstituttet det største helseproblemet blant unge i dag. Ifølge FHI har rundt hver femte ungdom nedsatt funksjon på grunn av psykiske vansker. Psykisk helse er også en av driverne for at noen havner i utenforskap eller blir uføretrygdet. Det er tydelig at psykisk helse må bli en prioritering fremover. Tiltak må settes inn tidlig, og dette kan vi gjøre gjennom skolen.

Jeg syntes det er rart at dette tilbudet kun skal gjelde på videregående skoler. Hvorfor ikke på ungdomsskolen der en ofte får mensen for første gang? Vi burde heller bruke pengene på å styrke den psykiske helsetjenesten, få flere helsesykepleiere og faste skolepsykologer. Samtidig gagner det alle uansett kjønn, det gjør ikke dette tilbudet. Den rødgrønne regjeringen har allerede kuttet støtten for hjelpetelefonen til studenter.

Et tilbud for studenter som ikke nødvendigvis har en helsesykepleier å gå til. Vi er nødt til å fokusere mer på psykisk helse hos barn og unge, mye av det er viktig gjennom et godt tilbud rundt om i skolene. Jeg skulle veldig gjerne ønske vi hadde råd til begge deler, men pengene må prioriteres der det er viktigst.

