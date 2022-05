Ja, smil til servitøren din i sommer!

Skrapte to lodd - trodde ikke det han så

Saken oppdateres.

Og forvent et ærlig smil og god mat og drikke tilbake. For denne sommeren kan de flotte folka få gjøre det de er best på – gi gjestene skikkelig gode opplevelser.

Maria Can – dette innlegget er ikke laget for å overbevise deg. Vi vet ikke hva som ligger bak den verbale skyllebøtta du har prestert om restaurantbransjen. Den kan i hvert fall ikke basere seg på kunnskap om, eller innsikt i bransjen. NHO har fått vanvittig mange henvendelser i dag, fra den bransjen du hevder «behandler sine ansatte etter bruk og kast-modell» og angivelig «bruker ansatte som dasspapir.» Og siden dette ikke er dypt nede i et kommentarfelt, men godt synlig i en redaktørdrevet avis, velger vi en litt annen språklig tilnærming.

- Det blir kaos i bransjen nå. Dette er en varslet katastrofe Fellesforbundet-leder Børge Ånesen er rystet over regjeringens nye innstramminger som han mener kommer til å sende de ansatte i utelivet ut i fattigdom.

Det syder i utelivet nå. Det er et hint av sommer. Og restaurantene jobber alt de makter for å klare å ta imot alle gjestene som vil kose seg. Det er fortsatt senvirkninger av pandemien. Og ja, det er knapt med folk. Mange under opplæring, og også en god del tilbakevendte etter en pandemiperiode med annet arbeid.

Bør vi ikke da kombinere smilet til servitøren med lave skuldre, fleksibilitet og forståelse – det kan være deres første uke i jobben? Eller de er litt rustne etter nedetid. «Bruk og kast» – er det siste konseptet en personalleder ville vurdert, Maria, ikke bare fordi det er økonomisk ulønnsomt når arbeidskraft er det knappeste ressursen, men fordi det i all hovedsak er skikkelig bra folk som jobber i bransjen.

Mangelen på arbeidskraft er sterk i alle bransjer. Og begrenser veksten i mange bedrifter. Og ja, det vil ta litt tid før også denne bransjen har fått på plass nye folk. Som gjest kan du merke noe redusert åpningstid og kapasitet. Fordi det drives ikke «rovdrift», det drives opplæring. Teambygging.

Vi skulle ønske Adressa, og du Maria Can, hadde tatt turen til NHO Reiselivs årskonferanse i Trondheim sist uke, der nærmere 700 representanter fra norsk reiseliv var samlet. Da hadde du fått med deg at det viktigste temaet var morgendagens talenter. Det var unison enighet blant deltakerne om at det viktigste de har, er de ansatte.

Da ville du kanskje trukket frem alle kokkene og servitørene som elsker jobbene sine, og som har valgt dette yrket fordi det er kreativt, det er krevende, givende og utviklende og fordi de trives med mennesker og opplevelser. Som kommer til yrket på tross av to år med unntakstilstand.

Vi kunne fått historier om alle de inspirerende lederne i bransjen som ser på staben sin som sin egen familie. Ledere som ansetter og integrerer personer med utenlandsk bakgrunn, eller som av en eller annen grunn har falt utenfor. Videre finner mange unge sin første arbeidsplass i næringen, og ikke bare lærer de yrket, men også hvordan det er i arbeidslivet. Der de for første gang melder seg inn i en fagforening og lærer om regler og forpliktelser, for både ansatte og leder.

Og vi er selvsagt glade for at Trondheim er den byen med høyest organiseringsgrad. Den må gjerne bli enda høyere. Man vil alltid høre om de som opplever at feil begås, men dét er ikke regelen. Det er sjeldne unntak som vi alle er interessert i å luke vekk.

Det blir (heldigvis) en hektisk sommer i restaurantbransjen. Vi oppfordrer både gjester og journalister til å bruke ord som kan bidra til å inspirere. Til alle dere som jobber der og dere som bruker den – ikke la én helt vill virkelighetsbeskrivelse feste seg, men bruk den som inspirasjon til å snakke med folk i bransjen for å høre hvordan de har det.

PS. Maria, du er selvsagt invitert til å besøke en av våre bedrifter for å se og lære om hvordan hotell og restaurantbransjen jobber.

