NGI kaster bort spalteplass

Et sted i Trøndelag var det over 22 varmegrader mandag

Saken oppdateres.

NGIs Dominik Lang kaster bort spalteplass i kommentaren til mitt innlegg på å være uhøvisk og spekulere i mine motiver, i stedet for å forsøke å imøtegå det som innlegget handler om, at hans kolleger:

Når han hevder at jeg mangler faglig tyngde, viser jeg til at professor emeritus i geologi Johan Petter Nystuen og professor i geologi Helge Hellevang har kalt boka mi et grundig stykke arbeid og at de er enige med mine konklusjoner, som er at geoteknisk teori og metode verken kan brukes til å vurdere skredfare i kvikkleireområder eller til å vurdere årsakene til kvikkleireskred.

Lang avslutter med å påstå at jeg bare er ute etter kunder. Hvis det var målet, hadde jeg brukt tid på noe annet enn å skrive om hvordan en liten gruppe ingeniører, som kalles geoteknikere, tjener penger på å friskmelde farlige kvikkleireområder.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !